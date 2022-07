Jauri Albuquerque aproveitou esta quarta-feira (20) de sol para passear com a mulher e familiares de Londrina na Feira Especial de Inverno da Praça Osório. Morador do bairro Novo Mundo, Jauri conta que visitou a feira pela segunda vez este ano e adora a gastronomia variada ofertada no local.

“Queremos comer um pouquinho de cada barraca, o almoço vai ser aqui, trouxe três pé-vermelhos (expressão usada para chamar os moradores do Norte do Paraná) para conhecer a feira”, comenta Jauri. Para quem ainda não visitou a Feira de Inverno, ele manda um recado.

“Venham logo antes que acabe. Essa feira é sensacional, a culinária é ótima e todo mundo tem que conhecer”, enfatiza Jauri.

As Feiras Especiais de Inverno, que acontecem nas praças Osório e Santos Andrade, terminam neste sábado (23) e integram a programação Inverno Curitiba 2022. Desde o dia 15 de junho, milhares de pessoas circularam pelo local e o alto movimento foi sentido pelos pequenos empresários que participam da Feira.

A barraca de gastronomia da Lara de Oliveira tem polenta, coxinha de aipim, hamburguer de costela, entre outras delícias. O produto mais vendido é o bolinho de bacalhau, a R$ 4 a unidade. Ela conta que neste ano o movimento de clientes superou em muito o do ano passado.

“As duas primeiras semanas valeram pelo mês inteiro, trabalhamos sem parar. Já estamos nos preparando para a Feira da Primavera e queremos vender ainda mais”, planeja Lara.

Roseane Narciso aproveitou os últimos dias das férias do filho Davi, de 6 anos, para dar um passeio na feirinha. Ficou interessada nas pequenas ovelhas artesanais para levar para a decoração da Igreja que frequenta.

“Aqui a gente encontra produtos regionais, da nossa cidade, com alta qualidade e preço bom. Eu vim do Umbará, estou aproveitando o passeio e quero encomendar umas quatro ou cinco ovelhinhas”, declara Roseane.

Economia criativa

São 60 barracas na Osório e oito na Santos Andrade e ambas as praças estão repletas do melhor da gastronomia local típica e opções diversas para presentear familiares e amigos.

Neste ano, além do artesanato e gastronomia, a novidade é a venda de pinhões e mimosas produzidos na Região Metropolitana.

Serviço

Feiras Especiais de Inverno

Praça Osório

Artesanato: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30

Gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30

Praça Santos Andrade

Artesanato e gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30