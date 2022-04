O pagamento de passagens de ônibus com cartões de crédito e débito e outros dispositivos por aproximação teve boa adesão entre os usuários do transporte coletivo da capital. Em 14 dias (de 18 a 31 de março), 54,3 mil passagens foram pagas utilizando essa funcionalidade, o equivalente a 1,35% dos pagamentos com cartão no sistema.

Neste ritmo, a previsão é que a participação da modalidade por aproximação no total de pagamentos com cartão chegue a 10% rapidamente, já que a funcionalidade estará disponível também dentro das 254 linhas de ônibus da capital, em até duas semanas. Atualmente, a opção está disponível nos 22 terminais e nas 335 estações-tubo da cidade.

Como funciona

A passagem é paga com cartões e celulares que utilizam a tecnologia sem contato (contactless), sem necessidade de digitar senha.

A nova funcionalidade traz praticidade, comodidade e mais segurança para o usuário, já que reduz a circulação de dinheiro, ressalta o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto. A ideia é também atrair mais passageiros para o sistema, como turistas e pessoas que não têm cartão-transporte.

Para pagar a passagem com esta nova opção, o usuário deverá, obrigatoriamente, ter um cartão de débito ou crédito que possua a tecnologia por aproximação (NFC) – na qual basta encostá-lo no validador para efetuar o pagamento.

Os cartões que usam a tecnologia contactless possuem um símbolo de transmissão que lembra o símbolo do wi-fi, só que deitado. É necessário verificar junto ao banco se a função está habilitada. O valor cobrado aparecerá na fatura ou no extrato da conta corrente do usuário.

Bandeiras

O sistema aceita pagamento com as bandeiras Visa, Mastercard e Elo. O valor da passagem é mesmo cobrado em dinheiro e cartão-transporte (R$ 5,50), mais a taxa que o usuário pagará à operadora, de 2,07% (R$ 0,12) por bilhete. A cobrança da taxa está prevista na lei federal 13.455/2017.

O usuário poderá pagar até três passagens por viagem/validador, com o intervalo de 15 minutos para a próxima compra de até três passagens.

O preço da passagem de R$ 5,50 (mais a taxa de conveniência) nos cartões de crédito e débito valerá para todos os horários e linhas, inclusive nas que operam com bilhete a R$ 4,50 fora dos horários de pico (já que esse benefício é concedido apenas para pagamento em cartão-transporte Urbs)

O pagamento permite, assim como o dinheiro e o cartão-transporte, a integração com demais linhas em terminais e estações-tubo, sem ter necessidade de pagar mais uma passagem.

Celular

Para pagamento por telefone celular, o usuário precisa verificar se o seu aparelho está habilitado para a tecnologia NFC. Caso esteja, é necessário que cadastre o seu cartão em uma carteira digital, como Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay.

Relógios inteligentes (smartwatches), como Apple Watch, Samsung Gear e semelhantes, também podem ser usados nos validadores, assim como as pulseiras com chip (smartbrands).