A prefeitura de Curitiba freou novamente o calendário de vacinação contra a covid-19 por faixa etária e aguarda mais doses para chamar o próximo grupo da fila, que são as pessoas com 40 anos de idade.

Os moradores com 41 anos já foram atendidos com a primeira dose nesta quarta-feira (7). Na quinta-feira (8) e na sexta-feira (9), contudo, a Secretaria Municipal da Saúde vai atender apenas as pessoas que aguardam pela segunda dose.

O governo do Paraná, responsável por fazer a distribuição das doses aos municípios, informou nesta quarta-feira (7) à reportagem que deve receber um novo lote de imunizantes do Ministério da Saúde até sexta-feira (9). Ainda não há detalhes sobre o quantitativo de doses.

