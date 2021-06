A manhã deste sábado (5) foi movimentada nos 11 postos de vacinação contra o covid-19, em Curitiba. As filas se formaram antes mesmo do início das aplicações, às 8 horas, e a ansiedade tomou conta do grupo das pessoas com 58 anos ou mais que estão liberados para tomar a primeira dose da vacina.

De acordo com a prefeitura de Curitiba, 14 mil pessoas pertencem a este grupo. No Parque Barigui, o maior ponto de aplicação da vacina, havia uma longa fila e uma espera de aproximadamente 30 minutos. A empresária Lenir de Souza, contou que o tempo na fila é pequeno comparado ao bem que a vacina irá proporcionar para a saúde. “Para quem está acostumado a andar não tem problema. Para a saúde a gente faz qualquer coisa”, reforçou Lenir.

LEIA TAMBÉM:

>> Aeroporto Afonso Pena, na grande Curitiba, identifica sete passageiros com covid-19 em três dias

>> Alergias, efeitos colaterais, preferências. Dá pra escolher qual vacina contra covid-19 tomar?

A professora de ballet clássico Luciana Romanello foi até o posto de vacinação na Praça Ouvidor Pardinho, no Centro de Curitiba, para receber a primeira dose. Luciana chegou por volta das 11 horas e esperou aproximadamente uma hora para receber o imunizante. “Eu estava há tanto tempo esperando essa vacina que eu nem dormi direito à noite. Eu não senti a picada, não senti a medicação. Eu tô muito feliz, muito feliz”, comemora a professora.

Em outros pontos da capital não foi diferente. Várias filas se formaram no começo do dia, mas ao longo do período, o ritmo desacelerou. A vacinação ocorre 11 pontos da cidade (lista abaixo), das 8h às 16h.

Vacinação antecipada

A ideia inicial que a vacinação ocorresse na segunda-feira (7) e terça-feira (8) para as pessoas com 58 anos, mas o planejamento que envolveu a entrega de vacinas por parte da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) foi rápido e possibilitou a antecipação. Ainda na quarta-feira, a secretária de Saúde Márcia Huçulak chegou a anunciar a vacinação do grupo de 58 para segunda-feira.

Para facilitar o processo de vacinação e evitar filas, a Secretaria Municipal da Saúde pede que as pessoas que não são pacientes do SUS Curitibano preencham antecipadamente o cadastro na plataforma Saúde Já, pelo aplicativo de celular ou pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br .

Além do cadastro antecipado no Saúde Já, quem comparecer para receber a vacina deve levar um documento de identificação com foto, comprovante de residência com endereço de Curitiba e uma caneta.

Locais de vacinação

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

4 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

5 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

6 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

7 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

8 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

9 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700