Muitos curitibanos estão reclamando por terem perdido tempo em filas de postos de vacinação da covid-19 nesta segunda-feira (27). Avisados pelo aplicativo Saúde Já, de que a segunda dose da vacina da AstraZeneca poderia ser realizada, o que se vê é frustração ao receberem a informação que não serão imunizados, pois não há este imunizante disponível nos postos nesta data.

Segundo relato de um leitor da Tribuna, ao chegar no posto para receber a segunda dose da AstraZeneca, ele foi avisado que devido à vacinação de adolescentes com comorbidades – que utilizam a vacina da Pfizer – no dia de hoje não haverá a aplicação da AstraZeneca.

Além disso, ele também foi comunicado de que ocorreria uma atualização no aplicativo, para avisar a nova data para a aplicação da segunda dose, que completa a imunização. De acordo com o site da prefeitura, a segunda dose e dose de reforço, devem retornar normalmente na terça-feira (28).

O que diz a prefeitura?

Procurada, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esclarece que houve uma falha no sistema de reagendamento da segunda dose da Astrazeneca no Saúde Já. “As equipes dos pontos de vacinação já foram orientadas a receber e aplicar a segunda dose da Astrazeneca para pessoas que estejam com a programação para esta segunda-feira (27) no aplicativo”.

A SMS orienta para que as pessoas consultem a data do agendamento no Saúde Já antes de se deslocarem para os pontos de vacinação. Ainda segundo a secretaria, também receberão a segunda dose da Pfizer nesta segunda as pessoas vacinadas com a primeira dose entre os dias 3 e 9 de julho.

Vacinação de adolescentes com comorbidades

Curitiba abriu nesta segunda-feira, a vacinação para os adolescentes com comorbidades nascidos em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 (neste caso, exclusivamente até 27/9/2009), fechando o chamamento deste grupo prioritário, com aqueles com até 12 anos completos.

A vacina vai estar disponível em 25 pontos de vacinação, das 8h às 17h, sendo três deles são novidades (US Atuba, Tarumã e Abranches). A expectativa é vacinar 30 mil pessoas.

Os pacientes atendidos e acompanhados pelas Unidades de Saúde de Curitiba pelo SUS não precisam levar documento da comprovação da comorbidade. Eles serão notificados por meio de uma mensagem enviada pela Plataforma Saúde Já, no aplicativo ou site.

Já os pacientes da rede privada devem apresentar a declaração médica disponibilizada no portal do CRM-PR emitida pelo médico que os acompanha, com a indicação da comorbidade listada pelo Ministério da Saúde

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

3 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

4 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

5 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

6 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

7 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

8 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

9 – US Atuba

Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

10 – US Tarumã

Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

11 – US Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

12 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

13 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

14 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

15 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

16 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

17 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

18 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

19 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

20 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

21 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

22 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

23 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

24 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

25 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

