Basta esfriar para as brincadeiras com as baixas temperaturas de Curitiba ganharem as redes sociais. A Tribuna sempre posta os memes mais comentados e destaca até as postagens da prefeitura da capital, que adora uma marcação de termômetro abaixo dos 10º C.

Nesta quinta-feira (19), foi a vez dos perfis do Sensacionalista no Twitter e Instagram entrarem na história. O título da postagem satírica, publicada por volta das 13h, foi: “Curitibanos entram na Justiça com medida restritiva que proíbe resto do Brasil de dizer que está frio”.

+ Leia mais: DPE-PR questiona lei que tirou R$ 11 milhões dos bolsos dos curitibanos

O Sensacionalista é um site de notícias que faz sátiras dos principais assuntos jornalísticos do momento. Foi criado em 2009 pelo redator Nelito Fernandes, que trabalhou no programa humorístico Casseta & Planeta, da Rede Globo.

A brincadeira do Sensacionalista tem motivo concreto. O tema do frio tomou conta dos jornais nesta semana por causa de uma massa de ar polar que gelou as temperaturas até nas regiões mais ao norte do Brasil. Na quarta-feira (18), Curitiba chegou a registar 5,7º C de mínima, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Nesta quinta-feira, a máxima não chegou aos 15º C.

Curitiba e a friaca

Curitiba tem a fama de ser a capital mais fria do Brasil. Os curitibanos são conhecidos por adorar postar prints e fotos de termômetros mostrando a temperatura em tempo real nas horas mais frias do dia. Ao mesmo tempo – e eles se acham pouco valorizados – tem um monte de gente que mora na capital (nascidos ou não) que não gosta nem um pouco das baixas temperaturas.

Nesta madrugada de terça-feira (17) a mínima na capital chegou a 3°C. Logo pela manhã, o perfil oficial da Prefeitura de Curitiba fez uma postagem para brincar com os curitibanos de carteirinha:

A partir de então, diversos internautas entraram na brincadeira (ou não, pois tinha muita gente incomodada com o frio) e passaram a reclamar das baixas temperaturas e também da postura dos amantes do frio, dando início a uma divertida série de postagens. Veja algumas delas a seguir!

Declaro aberta a temporada de dizer que em Curitiba é mais frio 😂😂😂😂



Eu amo esse gif hahaha pic.twitter.com/ZVIFUZvXmV — JUUUUUUU (@jbitencourt87) May 17, 2022

Sempre q vc for falar do frio aí na sua cidade, lembrem-se que aqui em Curitiba está muito mais frio — MuuhPro (@MuuhPro) May 18, 2022

Campo Grande fazendo mais frio que Curitiba, a rivalidade climática AMOOOOOO pic.twitter.com/NZFx8UKcNn — gemidão da chloe (@oliveeira_alex) May 19, 2022

A temperatura cai e brotam curitibanos de todos os lugares para falar que isso aqui não é frio de verdade, que em Curitiba eles estariam usando shorts e chinelo. — Faria Lima Elevator (@FariaLimaElevat) May 18, 2022

Se Curitiba continuar frio assim não vai ter jeito galera



vamos ter que postar print da previsão do tempo — Celio (@celiomesmo) May 17, 2022

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Daniel encontra Guilherme desmaiado Pantanal Trindade se encanta com Irma Destaque da semana Tudo sobre o polêmico filme de terror “A Médium”