De olho em uma vaga em uma boa universidade, mas sem grana para pagar um cursinho? Sua chance de intensificar seus estudos pode estar no Cursinho Solidário, que está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira (6). As aulas do semi-extensivo, preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para os vestibulares começam na próxima segunda-feira (9).

O conteúdo do cursinho será transmitido em aulas ao vivo, pelo canal da Formação Solidária, no YouTube. E as aulas também ficarão gravadas para que os alunos possam assistir quantas vezes quiserem.

Além das aulas durante a semana, também serão oferecidas aulas de assistência, aos sábados à tarde e os alunos ainda terão acesso ao Positivo On, plataforma na qual farão os simulados para o vestibular.

Para se inscrever

Para efetuar a matrícula, os interessados deverão acessar o site www.cursinhosolidario.org.br e seguir as instruções. Para participar, os estudantes precisam ter concluído ou estar terminando o Ensino Médio em 2021, matriculados em escolas públicas. Caso sejam alunos ou ex-alunos de escolas particulares, precisam ter sido bolsistas, com bolsa integral. Outro pré-requisito é ter renda máxima de até um salário-mínimo em meio por pessoa da família.

O edital com todas as informações para que o aluno efetue a sua matrícula está disponível no site do cursinho. Em caso de dúvidas, o estudante também pode entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99887-2098.

Idealizado e coordenado pela ONG Formação Solidária, o cursinho existe há mais de 18 anos e conta com a parceria do Sistema Positivo de Ensino e do Curso Positivo. Em toda a sua história de atuação educacional, o Cursinho Solidário já aprovou mais de 1,5 mil alunos em diversas universidades do Brasil.

