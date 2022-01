O Cursinho Solidário está com inscrições abertas para a temporada 2022. O curso é dedicado exclusivamente para estudantes com famílias de baixa renda que desejam ingressar em universidades. O projeto começou em 2002 e ajudou mais de 2 mil alunos.

Para participar do processo seletivo, o interessado deverá atender aos seguintes requisitos – ter renda comprovada de até um salário mínimo e meio por pessoa da família e ter estudado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas ou bolsa integral em escolas particulares.

O Cursinho conta com o apoio do Curso Positivo, que é o parceiro do Solidário no projeto alunos. As aulas estão previstas para serem 100% presenciais, nas dependências do Positivo, no Batel, de segunda a sexta-feira, das 18h45 as 22h20 e aos sábados das 07h30 as 12h00, assistências aos sábados a tarde, das 14h00 as 14h00 as 18h00.

Dúvidas?

Para mais informações sobre como ingressar no curso, entre em contato pelo WhatsApp 41 99887-2098.

Web Stories