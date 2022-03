O Cursinho Solidário abriu novas matrículas para o Extensivo 2022. Estão sendo ofertadas 270 vagas e para participar o candidato precisa ter concluído o ensino médio, em qualquer época, ou que vá concluí-lo em 2022, em escola pública ou, caso tenha estudado em escola particular, precisa ter sido bolsista 100%, e apresentar uma renda máxima de até um salário mínimo e meio por pessoa da família.

O endereço para cadastro esta aqui e, para que não apareçam informações desatualizadas, é necessário que o acesso seja feito somente por meio de computadores ou noteboobks. É importante também que os interessados leiam com atenção os documentos que são solicitados, no momento em que forem preencher o cadastro.

Os documentos para análise deverão ser entregues pessoalmente no escritório do Solidário, situado na Avenida Vicente Machado, 198 – sala 302A, das 9h às 19h, no máximo até a próxima quarta-feira, dia 09 de março, pois as aulas vão começar no dia 14 de março de 2022.

Os valores são a taxa de matrícula de R$ 200,00 mais o custo do material didático, em até oito parcelas de R$ 175,00 cada uma, totalizando R$ 1.400,00, a ser pago direto com a Editora Positivo, parceira do cursinho, no projeto, na Loja da Escola, neste link.

As aulas serão presenciais, nas dependências do Curso Positivo, Sede Vicente Machado, 317, Centro – Curitiba, de segunda à sexta-feira, das 18h45 às 22h20 e aos sábados das 07h30 às 12h00, com assistências, opcionais, aos sábados à tarde, das 14h00 às 18h00.

Parte da preparação será realizada através do Portal Positivo ON, já que a Formação Solidária é Escola conveniada ao Sistema Positivo de Ensino. No portal, o aluno terá a sua disposição um vasto material complementar e simulados, entre outras ferramentas de apoio. Por fim, a preparação para os alunos que passarem para a segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná será realizada em parceria com o Curso Positivo.