Estão prorrogadas até o dia 7 de maio as inscrições para o Cursinho Solidário, em Curitiba, para o pré-vestibular 2021. Neste ano, segundo a instituição, o material utilizado pelos estudantes é o do Extensivo do Curso Positivo, parceiro do Solidário, e as aulas, que serão de forma híbrida, ocorrerão durante o ano todo.

As aulas são ministradas no período noturno, na modalidade online, e além do material didático, o aluno tem apoio pedagógico dos professores que lecionam as aulas, além de uma equipe professores auxiliares para esclarecer dúvidas, e contam também com apoio vocacional e psicológico.

Pra poder participar os alunos devem estar concluindo ou já ter finalizado o Ensino médio em escolas pública ou com bolsa integral em instituição particular. Além disso, é preciso ter renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família.

Inscrições Cursinho Solidário

Para realizar a inscrição basta acessar o site do Cursinho Solidário. Para mais esclarecimentos, é só entrar em contato pelo Whatsapp (41) 98843-6682.