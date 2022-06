Os moradores de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, interessados em participar do curso de Fabricação de Bolos e Pães Naturais e Integrais já podem fazer a sua inscrição pela internet. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semde), serão ofertadas 32 vagas sem custos aos participantes.

O curso terá duas turmas com 16 alunos cada, sendo uma no horário das 13h30 às 17h30 e outra das 18h30 às 22h30. As aulas serão realizadas na unidade móvel do Senai, instalada no estacionamento do Armazém da Família de Pinhais. As aulas acontecem no período de 22 de junho a 5 de julho e tem um total de 40 horas.

+ Leia mais: Semana tem várias Festas juninas agendadas em Curitiba. Programe seu “arraiá”

As vagas são limitadas e as informações da matrícula serão enviadas para o e-mail que o candidato informar na inscrição. As inscrições ficarão abertas enquanto houver vagas disponíveis e os requisitos exigidos são: 14 anos completos, morar em Pinhais, ter no mínimo o Ensino Fundamental incompleto e um e-mail para o envio do certificado.

A organização do curso informa que os alunos que efetivarem a pré-matrícula terão que comparecer com RG, CPF e comprovante de endereço em seu nome para efetivação da matrícula na Agência do Trabalhador de Pinhais, localizada na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº 2842, Estância Pinhais.

Já no caso do participante ser menor de 18 anos, será necessário para efetivação da matrícula apresentar documento (RG e CPF) e estar acompanhado de um responsável. Os alunos que se inscreverem para a lista de espera terão que aguardar o contato da Agência do Trabalhador.

Para mais informações, entre em contato com a Agência do Trabalhador de Pinhais pelos telefones (41) 3667-0982 ou 99137-4539.