Esta é a reportagem ideal para colar no grupo da família. Com certeza deve ter alguém com mais de 60 anos, que tem dificuldade em configurar o celular, tirar fotos e vídeos, fazer download de arquivos, usar as redes sociais com segurança e privacidade. Para isso, a Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), está com inscrições abertas para o curso Inclusão Digital – Smartphone para Idosos.

As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (12), no portal Aprendere, e as aulas começam na quarta-feira (14). Ao todo são 150 vagas disponíveis para o curso que acontece de forma on-line e é gratuito. A transmissão é pelo canal do ICI no YouTube, devido às medidas de segurança decorrentes da pandemia da covid-19.

De acordo com o diretor de Relações do Trabalho, Adriano Benedito Laurindo, o curso tem o objetivo de promover a inclusão digital da pessoa idosa, além de alertar sobre os cuidados durante a navegação na internet, o uso de aplicativos, redes sociais e transações bancárias.

O curso de inclusão digital para idosos foi implantado pela FAS em 2019. Ele faz parte do Programa Liceu de Ofícios e acontecia presencialmente. Desde então foram abertas 17 turmas em cursos que ensinaram pessoas com mais de 60 anos a usar computadores e celulares.

As inscrições para o curso podem ser feitas neste link. Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3250-7475.