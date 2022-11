Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Marketing Digital para Mulheres Empreendedoras 100% online e via WhatsApp. Essa é mais uma capacitação oferecida pelo #ElaFazHistória, uma iniciativa global da Meta, dona do WhatsApp e Facebook), que no Brasil conta com a parceria da Aliança Empreendedora.

O conteúdo é dividido em seis aulas práticas e permite que as mulheres aprendam a utilizar os recursos de marketing digital e potencializar suas vendas pela internet, principalmente nas redes sociais, utilizando recursos gratuitos. As inscrições estão disponíveis pelo link https://bit.ly/elafazhistoria_cursos ou ainda direto pelo WhatsApp: basta enviar a palavra “oi’ para o número (41) 98803-5148. O início é imediato.

O diferencial do curso é o fato das empreendedoras poderem realizar suas aulas utilizando apenas um celular. “A facilidade em acessar o curso permite que o público, composto por empreendedoras informais ou MEIs e, em muitos casos em situação de vulnerabilidade social, possam participar mesmo sem acesso a uma internet de qualidade, ou um bom aparelho de computador. O uso do WhatsApp utiliza menos dados e permite que todas tenham acesso a essa capacitação”, explica Lina Useche, cofundadora da Aliança Empreendedora.

De acordo com pesquisa da Mobile Time/Opinion Box, de fevereiro de 2022, o WhatsApp está instalado em 99% dos smartphones brasileiros. Por isso, a utilização do aplicativo permite levar conhecimento para um número maior de mulheres, em qualquer lugar, de forma democrática.

Crescimento dos negócios digitais durante a pandemia

Com a chegada da pandemia da covid-19, muitos negócios tiveram a necessidade de se tornarem digitais, com isso os conhecimentos sobre marketing digital e suas ferramentas tornaram-se ainda mais importantes.

O curso criado pela Aliança Empreendedora com a plataforma Tamo Junto, em parceria com o Programa #ElaFazHistoria, capacita mulheres empreendedoras para a criação de conteúdo relevante para as redes sociais e ajuda a entender como o Facebook, Instagram e WhatsApp podem contribuir para a divulgação de pequenos negócios.

“Empoderar mulheres empreendedoras é fornecer ferramentas e soluções gratuitas para fortalecerem os seus negócios, estimular a sua independência financeira e contribuir para a construção da sua jornada como empreendedora”, reforça Raquel Silva, Policy Campaigns & Programa da Meta.

Como se inscrever

O Curso de Marketing Digital para Mulheres Empreendedoras é 100% online e via WhatsApp. Podem participar mulheres empreendedoras, formalizadas ou não. Para se inscrever, basta enviar a palavra ‘oi’ para o WhatsApp (41) 98803-5148 ou acessar o link https://bit.ly/elafazhistoria_cursos

Outras trilhas de capacitação para mulheres empreendedoras

No programa #ElaFazHistória as mulheres empreendedoras podem encontrar, ainda, outras capacitações para seus negócios. A plataforma Tamo Junto, da Aliança Empreendedora, oferece quatro cursos simultâneos que fazem parte do programa: Educação Financeira Módulo I, Educação Financeira Módulo II, Marketing Digital e Formalização. As inscrições estão abertas e todos os cursos são gratuitos com certificação, no formato online. Para participar, basta a empreendedora acessar a plataforma e fazer sua inscrição: www.tamojunto.org.br/elafazhistoria.

Além das capacitações, o projeto possui uma rede ativa de empreendedoras de todo o Brasil para a construção de redes e trocas de experiências. Além disso, oferece mentorias orientadas por meio do Guru de Negócios.

“Estamos vivendo um momento de retomada, de abertura das atividades, e a internet conquistou um espaço importante durante a pandemia. A necessidade de investir e transformar seus negócios, potencializou o crescimento das capacitações digitais, sobretudo para mulheres empreendedoras que encontram nesses negócios a possibilidade de um crescimento e uma transformação pessoal e profissional”, finaliza Lina Useche, cofundadora da Aliança Empreendedora.