Até sexta-feira (06) estão abertas as inscrições para o primeiro curso gratuito das Escolas de Segurança Alimentar e Nutricional Dom Bosco (Campo do Santana) e Patrícia Casillo (Viaduto do Capanema). Serão 12 vagas em cada uma das escolas para o curso de Preparo de Salgados.

As inscrições também são gratuitas e podem ser feitas pelo site do Senac. Para fazer inscrição para unidade Dom Bosco acesse este link. Para a unidade Patricia Casillo clique aqui.

Os interessados em participar precisam ter 16 anos ou mais, o ensino fundamental (1º ao 5º ano) completo e atender as regras do Programa Senac de Gratuidade, para pessoas que possuem renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As aulas começam em 16 de maio e vão acontecer nas duas unidades. Serão três aulas semanais, com turmas à tarde, durante três semanas.

O curso é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que vai ofertar as formações profissionalizantes nas áreas de segurança alimentar e gastronomia.

Cursos de maio a novembro

A programação das Escolas de Segurança Alimentar prevê cursos até o mês de novembro, com abertura das inscrições sempre no início de cada mês. Haverá cursos na área de empreendedorismo, aproveitamento integral de alimentos e gastronomia. Serão 540 vagas distribuídas entre as duas unidades.

Programação

Junho: Confeitaria para Restaurantes

Julho: Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Agosto: Aproveitamento Integral dos Alimentos

Setembro: Preparo de Alimentos Congelados

Outubro: Boas Práticas para Serviços de Alimentação

Novembro: Empreendedorismo e negócios de oportunidades

Escolas de Segurança Alimentar e Nutricional

Inauguradas em março deste ano, as Escolas de Segurança Alimentar estão conectadas ao programa Mesa Solidária, que oferece refeições gratuitas diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados, para a população em situação de rua, risco social e insegurança alimentar e nutricional.

Nas escolas, são ofertados cursos para capacitação profissional, com conhecimentos teóricos e práticos, criando oportunidade de emprego e geração de renda.

