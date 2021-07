Destinado a jovens de 14 a 23 anos que moram no Paraná, o Curso Preparação para o Mercado de Trabalho do Senai está com inscrições abertas. O programa é gratuito e é destinado a quem já terminou o ensino fundamental. Quem não tem à internet terão acesso patrocinado.

A formação profissional proposta pelo curso tem como objetivo desenvolver as habilidades do jovem para o trabalho, sendo um passo fundamental para apoiá-los em sua inserção qualificada no mercado. O curso busca impactar o desenvolvimento de competências sócio emocionais dos participantes, ao mesmo tempo em que visa transformar este jovem em um profissional consciente.

O curso, que terá carga horária de 80 horas, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira, é ofertado para o período da manhã (8h às 12h), tarde (13h30 às 17h30) e noite (18h30 às 22h30). As aulas serão realizadas na modalidade Educação a Distância (EAD).

Os alunos que obtiverem o mínimo de 75% de aproveitamento receberão certificado de conclusão de curso

Saiba mais sobre o curso >>> neste link <<<.

Mais informações: (41) 9 9652-0902 | 9 9652-0903.