Um curso profissionalizante gratuito exclusivo para jovens de Curitiba e região metropolitana, entre 18 e 22 anos, promete vagas de emprego na área de bares e restaurantes ao final das aulas, com salário inicial de R$ 1,4 mil, com carteira assinada. O curso é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel) e conta com 162 vagas. Será preciso passar por um processo seletivo. As inscrições já estão abertas e uma das exigências para se candidatar, além de estar dentro da faixa etária, é ter o Ensino Médio completo.

Segundo a Abrasel, as aulas serão dadas em uma faculdade particular de Curitiba. Além da bolsa integral para fazer o curso, ainda haverá um auxílio transporte para deslocamento até o local. O curso, que terá duração de duas semanas, é uma parceria entre a Abrasel, Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Fomento Paraná e Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Os cursos oferecidos são nas áreas de cozinha a la carte, cozinha de buffet, atendimento em salão e caixa. “Ao final do curso, que é um curso de duas semanas, já sai empregado, com carteira assinada. É a maneira dos restaurantes de Curitiba e região metropolitana mostrarem que esta retomada, que esperamos que aconteça nos próximos meses, com o controle da pandemia, através da vacinação, não seja somente uma retomada econômica, mas que seja também uma retomada social”, disse o presidente da Abrasel, Nelson Goulart Júnior.

Todo o curso será ministrado por professores e também terá a participação de psicólogos. A seleção dos jovens terá quatro fases diferentes, entre elas uma avaliação feita com a participação de psicólogos e entrevistas por telefone e presenciais. “Então, jovens que queiram trabalhar em restaurantes e bares, que queiram ter o seu primeiro emprego conosco, entrem em contato, preencham a ficha, se candidatem”, convida Goulart Júnior.



Os interessados em participar do curso da Academia da Abrasel devem acessar o link das inscrições e preencher a ficha de cadastro. Vale ressaltar que a região abrangida é Curitiba e área metropolitana.