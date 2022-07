No último fim de semana, o Instituto GRPCOM, o Instituto IBGPEX e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (PTI Brasil) promoveram, em parceria, um curso inédito de mentoria para o Terceiro Setor, em Curitiba.

A iniciativa que aconteceu no modelo híbrido e envolveu mentores de todo o Brasil, faz parte do projeto Mobiliza, que irá oferecer capacitações presenciais e a distância, com foco em temas relacionados à gestão e à comunicação, bem como mentorias de forma individualizada, para que as OSC possam implementar melhorias e ampliar seu impacto social.

Eduardo Bortoleto, mestre em Administração Estratégica do PTI, foi o responsável por ministrar as aulas para 60 profissionais, de diferentes especialidades, que irão dedicar 10h de mentoria a organizações selecionadas pelos organizadores do Mobiliza.

“O curso, felizmente, superou as expectativas. Eu recebi muitos feedbacks positivos, falando que a experiência desses dois dias foi transformadora. Acredito que plantamos uma semente, que vai gerar muitos frutos. O pessoal saiu motivado e direcionado para realmente fazer a diferença. No Terceiro Setor, existe uma grande oportunidade para as pessoas saírem do seu dia a dia e pensarem em termos mais amplos, em temas que vão realmente ajudar a sociedade a tornar um mundo melhor.”, destacou Bortoleto.

Entre os participantes do curso estava Marcelo Vieira, vice-presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios (ABMEN), que, apesar de já ter mentoreado mais de 400 empresas, de diferentes segmentos, ressaltou a qualidade do conteúdo oferecido e a rica troca de experiências proporcionada pelos participantes.

“Eu acho que dei sorte, porque a turma era muito boa. Se eu tivesse que dar alguma sugestão para os próximos cursos, seria manter o crivo na seleção dos participantes. Muitas pessoas que estavam na sala atuam há muitos anos no Terceiro Setor e puderam trazer sua visão e suas experiências para a construção de conhecimentos” – apontou Marcelo.

Nos próximos meses, entre setembro e novembro, os mentores selecionados dessa turma atuarão diretamente com as 24 OSC, selecionadas para receberem capacitação pelo Projeto Mobiliza.