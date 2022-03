A FAE Centro Universitário realizará em abril mais uma edição do programa Amansando o Leão, que oferece atendimentos gratuitos à comunidade sobre a Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física. As vagas, no entanto, são limitadas. Os cursos serão nos dois próximos finais de semana, nos dias 1º, 2, 8 e 9 de abril. O objetivo é promover a inclusão social e fiscal dos contribuintes de Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana. O prazo para enviar a Declaração do Imposto de Renda 2022 à Receita Federal se encerra no dia 29 de abril.

Quem procura o programa pode solicitar orientação sobre assuntos fiscais em geral, mas nesta época as informações são exclusivamente referentes ao Imposto de Renda – Pessoa Física. O programa Amansando o Leão é uma iniciativa do curso de Ciências Contábeis da FAE, em parceria com a Receita Federal por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) e do Núcleo de Extensão Universitária.

Diferentemente de 2021, quando o programa foi realizado no formato on-line, nesta edição os atendimentos voltam a ser presenciais em duas unidades: campus Curitiba e campus São José dos Pinhais. De acordo com a professora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis e do Amansando o Leão, Alessandra Fernandes Bichof, a expectativa é realizar em torno de 300 atendimentos neste ano.

Para participar desta que é a 19ª edição do programa, é preciso atender a alguns critérios preestabelecidos, fazer a doação de 2kg de alimentos não perecíveis e agendar o atendimento pelo telefone 0800 727-4001.

Segundo a FAE, esta é uma ação acadêmica e de cunho social, realizada pelos alunos de Ciências Contábeis do Centro Universitário, sob a supervisão de seus professores – uma forma também de inserir os estudantes no dia a dia da profissão.

Critérios para participar

Renda de até R$ 60.000,00/ano.

Não vendeu bens no ano de 2021.

Não operou na Bolsa de Valores.

Não possui bens com valores superiores a R$ 300.000,00.

Não teve ganhos com ações judiciais.

Fazer a doação de 2kg de alimentos não perecíveis no campus Curitiba ou São José dos Pinhais, entre 1º de abril e a data do atendimento.

Quem deve declarar?

A declaração é obrigatória nos seguintes casos:

Todos os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano.

Quem recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00.

Quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores.

Quem teve propriedade, em 31 de dezembro de 2021, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00.

Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2021.

Relativamente à atividade rural: quem obteve receita bruta anual com valor superior a R$ 142.798,50.

Quem tem renda superior a R$ 22.847,76 e recebeu auxílio emergencial no ano de 2021.

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2022 começou no dia 7 de março e se encerra no dia 29 de abril. Vale lembrar que a multa para quem não declarar o IR é de, no mínimo, R$165,74, mas pode variar até 20% do imposto devido, mais juros de mora. Quanto antes entregar, mais cedo a restituição (se houver) é paga.

Horários

Campus Curitiba:

– 01/04: das 14h às 18h

– 02/04: das 10h às 17h

– 08/04: das 14h às 18h

Campus São José dos Pinhais:

– 09/04: das 9h às 17h

Inscrições devem ser feitas pelo telefone 0800 727-4001.

Confira aqui a relação completa de documentos necessários para declarar o Imposto de Renda 2022.

