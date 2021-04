Duas novas oficinas, de Cultura do Skate e Youtuber, vão compor o ano letivo do Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP) em 2021. A nova leva de oficinas vai se juntar aos tradicionais cursos de Teatro, Audiovisual, Desenho e Pintura, Artes Visuais e Fotografia. O objetivo é atender os interesses e demandas atuais dos jovens. As inscrições estão abertas desde o dia 30 de março.

Todas as oficinas acontecerão de forma remota, on-line, usando as plataformas de videoconferência. As aulas serão de 12 de abril a 2 de julho. São ofertadas 30 vagas para cada oficina.

Youtuber

Nesta oficina os participantes terão as primeiras orientações sobre a abertura de um canal no YouTube, como gravar, criação de identidade visual, postura diante da câmera, cenário, conteúdo, edição e postagem, de forma prática e dialogada.

Cultura do skate

A oficina possibilita a interação entre os participantes que gostam do esporte, aprendendo que essa cultura é muito mais abrangente do que simplesmente o esporte em si. Serão apresentadas as artes visuais que fazem parte desta cultura e suas técnicas de produção, ampliando assim o conhecimento dos que amam skate.

Teatro

Os participantes da oficina conhecerão a história do teatro, e por meio de jogos teatrais, contato interativo com os outros participantes e com o professor farão atividades práticas, possibilitando o desenvolvimento pessoal e criativo.

Fotografia

A oficina de Fotografia busca de forma lúdica melhorar a percepção visual de cada aluno, unindo referências fotográficas e conceitos básicos de luz, sombra e composição, visando uma fotografia mais harmônica e atraente aos olhos do espectador.

Desenho/Pintura

Os alunos terão acesso a atividades de desenho e pintura básicas, entendendo como funcionam os diferentes materiais e as técnicas para usá-los corretamente. Conhecerão alguns artistas paranaenses e por meio de atividades práticas descobrirão sua criatividade.

Artes visuais

Nessa oficina os participantes terão contanto com técnicas de desenho, colagem, pintura e modelagem. Descobrirão o potencial de cada material e como utilizá-los. As diferentes técnicas colaboram para um bom desenvolvimento de sua coordenação motora e seu potencial criativo.

Audiovisual

A oficina visa promover relações entre a imagem, o movimento e o som, despertando o interesse pelos elementos da linguagem audiovisual através de atividades práticas (roteiro, filmagem, decupagem, edição, entre outros), com uso de recurso de smartphones para a captação e edição de imagens.

Serviço

Inscrições: a partir de 30 de março, preenchendo este formulário.

Aulas: entre 12 de abril e 2 de julho.

Vagas: 30 vagas para cada oficina.

Grade de horários dos cursos: disponível neste link – grade de horários.

Solicitações excedentes ficarão em cadastro reserva e caso houver desistência, os organizadores entrarão em contato.