Quer aprender ou melhorar seus conhecimentos em inglês e espanhol? Esta é sua oportunidade! A Universidade Federal do Paraná (UFPR), em parceria com a Rede Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior Idiomas sem Fronteiras (Andifes IsF), tem 250 vagas para cursos on-line e gratuitos de inglês e espanhol.

Alunos de graduação e pós-graduação, técnicos administrativos e docentes da UFPR podem realizar as inscrições das 12h do dia 5 de setembro às 12h do dia 6, neste link. Os níveis iniciais dos cursos serão destinados apenas à comunidade acadêmica dos campi avançados da UFPR. Os demais níveis serão abertos para toda a comunidade da instituição.

Segundo a UFPR, os cursos serão realizados na modalidade EAD (Educação a Distância) e terão duração de quatro ou oito semanas. Cada semana poderá ter um ou dois encontros síncronos, de duas ou quatro horas cada.

Os aprovados na seleção serão divulgados no dia 9 de setembro e as aulas terão início na semana do dia 12 de setembro. Confira o edital completo.