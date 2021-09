Nesta terça-feira (14), a mentora de pessoas e negócios Carla Borges apresenta formas simples de criar stories e trazer excelentes resultados para os negócios. Os cursos serão transmitidos às 15h no canal do Liceu de Ofícios Criativos no Youtube. Para se inscrever clique aqui.

“Que é preciso usar os stories com frequência, todo mundo já sabe. Mas, o que muitas vezes esquecemos é que essa ferramenta disponibilizada pelo Instagram pode e deve ser mais explorada para aumentar a conexão com os clientes e como consequência o volume de vendas”, explica Carla.

Já na quinta-feira (16), é a vez de aprender um pouco mais sobre planejamento de carreira, pessoal e de negócios. Quem vai apresentar o conteúdo é a trainer de desenvolvimento Keli Pires.

“Fazer um bom planejamento é fundamental para quem deseja ter sucesso, em qualquer área da vida. Nessa live, vou mostrar a importância e os benefícios de um bom planejamento e apresentar algumas ferramentas para você aprender a utilizar na sua vida e principalmente nos seus negócios”, complementa Keli.

As formações continuam de forma on-line e lembrando que as atividades presenciais na sede do Liceu, no Largo da Ordem, continuam suspensas. Os cursos anteriores estão disponíveis no canal do YouTube e podem ser assistidas a qualquer momento.