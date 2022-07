A Confraria041 apresenta hoje um dos seus mais novos parceiros: o Clube de Praia da Assefacre. Agora, quem se tornar um confrade ou já faz parte da nossa comunidade pode aproveitar um benefício exclusivo no Confraria em Dobro. Quem quiser curtir momentos incríveis no litoral paranaense, vai pagar uma diária em apartamento para 4 adultos e uma criança, e vai ganhar outra diária de graça.

>>> Clique aqui para saber mais deste parceiro do Confraria em Dobro

Assista!

O Clube de Praia da Assefacre (Associação dos Servidores da Secretaria da Fazenda e Coordenação da Receita Estadual) é uma entidade que inicialmente atendia apenas funcionários públicos do Paraná. Com três sedes (administrativa, Clube de Praia e Clube de Campo), ela oferece vários atrativos para quem se associa. O mais disputado é, sem dúvidas, o Clube de Praia.

+ Leia mais: Hambúrguer, praia e pet cheiroso; conheça 3 novos parceiros da Confraria em Dobro; inscrições abertas

Localizado no balneário de Praia Grande, em Matinhos, o clube foi construído numa área de 8 mil metros quadrados, de frente para o mar. São 24 apartamentos, sendo 18 standard (para até cinco pessoas), três duplos (para até sete pessoas) e outros três premium, também para sete pessoas, mas com estrutura ainda mais confortável, inclusive com ar condicionado. Todos os apartamentos tem estrutura completa, com banheiro, cozinha equipada e até Netflix.

>>> Veja como se tornar um confrade e aproveita todos os parceiros da Confraria041

Também estão à disposição de associados e dos confrades que participarem da promoção Confraria em Dobro, salão de jogos, dezenas de churrasqueiras e quatro piscinas.

A Assefacre tem 30 anos e oferece uma série de benefícios aos seus associados, como consultas para procedimentos básicos de dentista gratuitas, cartão farmácia, plano de saúde coorporativo (em grupo), seguro de vida, residencial e de automóveis, cheque-taxi, auxílio funeral, empréstimos pessoais, eventos em seus clubes, entre outros.

Para saber mais sobre a Assefacre acesse o site da entidade, compareça à sede administrativa (Rua XV de Novembro, 575 – 8º andar – Centro de Curitiba), ligue para eles (41 3222-8229) ou acompanhe as notícias pelo perfil da associação no Facebook.

Seja o confrade

Gostou deste benefício? Então acesse o site da Confraria041 e veja como se tornar um confrade e descobrir o “lado incrível da cidade”.