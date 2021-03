Pela primeira vez de 2021, o frio vai chegar em Curitiba. A previsão para a última semana do mês de março aponta para temperaturas perto dos 12°graus, na quarta-feira (31), o que deve ficar ainda mais baixo na sexta-feira (02). Então, caro leitor, separe aí uma manta e um moletom para o meio da semana do aniversário da capital paranaense, que completa nesta segunda-feira (29), 328 anos de vida.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura nesta segunda já começa a apresentar algumas mudanças em relação ao fim de semana. No começo do dia, o sol aparece entre nuvens com uma sensação de abafamento durante o período. A máxima pode bater 28°graus, mas a chuva logo chega para amenizar. A previsão é até de uma chuva forte e contínua no fim da tarde.

Leia mais! Outono terá dias secos, geada e pouca chuva, o que preocupa por conta da crise hídrica

Ao longo da semana, os dias com menor temperatura serão quarta e quinta-feira, com temperaturas entre os 12 e 22 graus. Já na sexta-feira a máxima terá uma grande baixa, ficando entre 14 e 16 graus.

Já no litoral, o tempo também vai apresentar calor chegando a 30°graus em Guaratuba. A chuva deve se presente ali próximo das 16h, de maneira rápida e mediana. Para o interior, regiões Oeste e Sudoeste do estado deverão ter chuvas de fraca intensidade e descargas elétricas isoladas, associadas às áreas de instabilidade. Em Pato Branco, a mínima chega a 16°graus e com chuva ao longo da segunda. Boa semana e parabéns Curitiba.