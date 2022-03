A primeira frente fria está chegando ao Paraná desde o começo do outono, no último dia 20 de março. As previsões apontam para uma queda de temperatura superior a 6°graus, ou seja, a mínima vai ficar abaixo dos 15°graus em grande parte das cidades paranaenses.

De acordo com o Simepar, Curitiba ainda terá calor nesta quarta-feira (30). O dia amanheceu aberto e com poucas nuvens. Não existe chance de chuva na capital que deve ter a máxima apontando para 26°graus.

No entanto, com o rápido avanço da frente fria, a quinta-feira (31) vai ser de mudança de clima. Sai o calor e entra o frio que pode colocar Curitiba nos 13°graus no último dia de março. Para os primeiros dias de abril, o tempo vai ficar fechado com possibilidade de chuva e frio ao mesmo tempo. Separe o moletom e a coberta!

Já para o litoral, a queda na temperatura vai ser ainda maior. A máxima para quarta pode bater 30°graus, e despenca na quinta para 19°graus. Para Guaratuba, chuva programada para essa quarta e pode vir com ventos fortes.

Quando chega a frente fria?

Segundo o Simepar, a frente fria já deixa o cartão de visitas a partir de quarta em algumas regiões do estado. Áreas de instabilidades com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas avançam pelas regiões oeste e sudoeste. No decorrer do dia, a instabilidade avança para os demais setores do estado, igualmente com chuvas e trovoadas. O risco de temporais é alto nas próximas 24 horas.

Em Maringá, cidade que vai abrigar o primeiro jogo da final do Paranaense entre Maringá x Coritiba, amanheceu com sol, mas durante o dia pode ter chuva mais acentuada. Para o horário do jogo (20h), a tendência é de uma noite agradável com a média de 22°graus.