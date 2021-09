Uma residência de madeira pegou fogo no começo desta noite de terça-feira (07), no bairro Cajuru, em Curitiba. Um mulher e duas crianças moram na casa e não se feriram com o fogo.

O incidente ocorreu na Rua Antônio Ernesto Antonietto e chamou a atenção de quem passava na região, pois a casa de madeira fica situada no meio de duas residências de alvenaria.

Incêndio em casa de madeira mobiliza os bombeiros no Cajuru, em Curitiba. Foto: colaboração.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência e evitar a propagação do fogo. Um caminhão foi utilizado e controlou as chamas. O possível motivo do incêndio foi um curto circuito na fiação elétrica.

