O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Júnior foi vacinado contra a covid-19 na manhã deste domingo (11), em Apucarana, no Ginásio de Esportes Lagoão. Segundo a assessoria do governo, ele chegou ao local por volta das 9h30 e enfrentou uma fila de cerca de 20 minutos. O governador pertence ao grupo da faixa etária dos 40 anos.

A vacinação em Apucarana segue o ritmo de domingo a domingo, com o objetivo de dar mais agilidade à imunização. “Feliz de estar aqui hoje recebendo a minha vacina, chegando na minha idade de ser imunizado. E ao ser vacinado aqui em Apucarana, cidade onde lançamos a campanha de Domingo a Domingo e terra natal do secretário Beto Preto, quero prestar minha homenagem a ele e às equipes de saúde de todo o Paraná que há um ano e meio estão trabalhando de forma incansável no combate desta pandemia”, disse Ratinho Júnior.

Segundo o cronograma do governo, o Paraná pretende vacinar, até agosto, 80% da população acima de 18 anos. E 100% da população até setembro. “Tenho certeza que vamos cumprir este cronograma em todos os municípios do Paraná e, acima de tudo, proteger a nossa população para que tenhamos um Natal diferente, de festa, de vida”, finalizou o governador.

Doses

Neste domingo, Apucarana está imunizando pessoas com 40 anos completos ou mais. Todos os vacinados no município estão recebendo doses da vacina Jansen, de dose única. Até o momento, 6,44 milhões de paranaenses receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. Destas, 1,59 milhões já estão completamente imunizadas com as duas doses da vacina ou com o imunizante de dose única.