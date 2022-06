Um homem de 36 anos precisou ser resgatado de um helicóptero neste sábado (4) para deixar uma trilha rural em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele sofreu uma queda de motocicleta e teve uma lesão no joelho direito.

Segundo informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), devido ao local ser de acesso restrito a meios terrestres, uma equipe médica se deslocou de helicóptero até o ponto de acidente.

Lá, a equipe realizou imobilização, estabilização e aerotransporte da vítima para o Hospital do Rocio, em Campo Largo. Os praticantes da trilha também auxiliaram no transporte até a aeronave.

Salvamentos e perseguições

Diariamente, uma equipe de policiais militares e profissionais da saúde ficam de plantão no hangar do Aeroporto do Bacacheri. Quando os operadores aerotáticos recebem uma ocorrência, já fazem a triagem. Caso percebam que a situação necessite urgência, uma das equipes de aeronave é acionada. As equipes do BPMOA têm total autonomia para levantar voo. Ou seja, não precisam nem da liberação do comando-geral da PM e nem esperar o pedido de ajuda de outros órgãos de segurança.

Além disto, a integração com as equipes das ambulâncias do Siate e Samu são essenciais para a excelência no trabalho. Até porque, não há brecha para erros nos 120 atendimentos realizados por mês, uma média de quatro por dia, em toda a região Leste do Estado. A área abrange Curitiba, Região Metropolitana, litoral e Campos Gerais.

