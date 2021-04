Uma festa clandestina em Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, acabou com 40 pessoas encaminhadas de ônibus para a delegacia, após ação da Guarda Municipal (GM) do município na madrugada de sábado (17). O flagra da aglomeração ocorreu após duas denúncias de perturbação de sossego no mesmo local, na região da Borda do Campo, que teria começado da primeira vez apenas como uma reunião de jovens, para depois, se tornar uma festa rave na segunda abordagem.

No local, uma residência, a GM flagrou uso de entorpecentes, bebidas alcoólicas, ausência do uso de máscaras e presença de menores de idade. O Conselho Tutelar também precisou ser acionado.

De acordo com as informações da GM de Quatro Barras, ao chegar na casa e conversar com o proprietário pela primeira vez, a ordem para encerrar a festa foi acatada de imediato e os jovens dispersaram. Cerca de uma hora depois do primeiro ocorrido, a GM recebeu novas ligações denunciando que o som havia aumentado e que mais jovens estariam entrando na residência, em uma espécie de “rave”.

A GM então retornou ao local e, segundo as informações repassadas, constatou várias pessoas aglomeradas, inclusive menores, vestígios de uso de drogas e vários litros de bebidas alcoólicas. Devido à presença de menores de idade, o Conselho Tutelar foi chamado.

Ainda segundo a GM, os organizadores da festa foram detidos e algemados. Para encaminhar os envolvidos à Delegacia de Polícia Civil, os agentes tiveram que solicitar o apoio de um ônibus. A GM também entregou para a Polícia Civil a aparelhagem de som utilizada na festa e invólucros das substâncias similares a entorpecentes encontradas na residência.

Mais festas clandestinas

Na mesma madrugada de sábado, a GM informou que outra festa clandestina foi flagrada no Palmitalzinho, área rural de Quatro Barras. “Mesmo frente aos desafios contínuos do período da pandemia, mais uma ocorrência de aglomeração de pessoas foi coibida pela Guarda Municipal, que encerrou o evento, orientando que as pessoas fossem embora e ao proprietário para que o ocorrido não se repita”, informou a GM.