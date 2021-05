Ícone de Curitiba, o famoso Oil Man está vacinado contra a covid-19. A vez de Nelson Rebello, biólogo de formação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), chegou e “o cara que pedala de sunga e besuntado de óleo” pelas ruas de Curitiba está imunizado contra a covid-19. Em um papo com a Tribuna, em agosto de 2020. Oil Man dizia estar ansioso pela chegada da vacina.

Nelson Rebello tomou vacina na unidade do Bacacheri, nesta terça-feira (05). “Daqui 90 dias tem a segunda dose, tomei a vacina da AstraZeneca”, disse a figura icônica de Curitiba logo após receber a imunização.

Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba acompanhou o momento em que Oil Man recebia a dose da imunização contra covid-19. “Nelson anda meio sumido, um personagem da cidade de Curitiba e hoje, ele com 60 anos, conclui a vacinação dos idosos. Graças a Deus concluímos a vacinação dos idosos em Curitiba “, disse o vice-prefeito. Nesta quinta-feira e sexta-feira um novo grupo começa a ser vacinado.

Oil man foi vacinado em uma unidade do Bacacheri. Foto: Reprodução/Prefeitura de Curitiba.

Oil Man estava ansioso pela vacina

Em agosto de 2020a Tribuna conversou com o Oil Man. Naquela época ele contou que, assim como grande parte da população, estava ansioso para tomar a vacina para retomar à rotina de pedalada de cerca de 20 quilômetros por dia. Relembre aqui a entrevista do Oil Man com a Tribuna.