Um bingo, um bar e uma distribuidora de bebidas foram multados em Curitiba na madrugada de domingo (7), por desrespeito ao decreto da prefeitura que adota medidas severas de prevenção contra o coronavírus (covid-19). O valor mais alto foi aplicado ao bingo, no Boqueirão, que foi autuado em R$ 50 mil por atividade restrita.

Outras seis multas foram aplicadas para pessoas que estavam no bingo, por participação de aglomeração (R$ 5 mil para cada). Os três estabelecimentos foram fiscalizados durante a noite pelas equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), composta pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Guarda Municipal de Curitiba e Polícia Militar do Paraná.

Segundo a prefeitura, além de receberem as multas, os três locais foram interditados. Somando as multas da fiscalização da tarde de sábado (6) e madrugada de domingo, o total em multas chega a R$ 200 mil.

O bar, no Uberaba, recebeu auto de infração por atividade de bar no valor de R$ 10 mil. Outros R$ 10 mil foram aplicados no bar por por uso de narguilé e, também, 13 multas foram dadas para frequentadores por participação em aglomeração (R$ 5 mil para cada).

Embora o bar tenha levado um valor mais baixo do que o do bingo, considerando apenas o total de multas aplicadas no estabelecimento, o valor total de multas no local chegou a R$ 85 mil. Enquanto no bingo o valor total foi de R$ 80 mil.

Já a distribuidora de bebidas, segundo o relatório da prefeitura, levou uma multa na madrugada do domingo por restrição de horário no valor de R$ 10 mil.

Sábado

Ainda conforme o relatório, na tarde de sábado, multas por restrição de atividades foram aplicadas em cinco estabelecimentos. O valor de cada multa foi de R$ 5 mil. Os locais foram duas lojas de departamentos, uma no Prado Velho e outra no Cajuru, um bar do Cajuru e dois salões de beleza, também no Cajuru.