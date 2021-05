Um policial militar ficou gravemente ferido e duas pessoas tiveram ferimentos leves depois de um confronto com bandidos na noite desse sábado (8), após uma colisão. O acidente ocorreu no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, e depois, após um trajeto, houve o confronto na alça de acesso ao Contorno Leste, em Piraquara. Segundo a Polícia Militar, o agente estava de folga e trafegava pela via em seu veículo particular. Ao lado dele estava sua namorada, também policial, e – no banco de trás – a irmã dela junto com o namorado.

Foi quando um motorista que dirigia um Fiat Strada colidiu contra o veículo da família e, ao invés de parar, fugiu em direção à BR-277 sentido São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ele foi seguido pelos policiais e, já próximo de Piraquara, o homem parou e desceu do carro. Os policiais pararam logo atrás e, ao se identificarem, foram atingidos por vários disparos do homem. Ele fugiu deixando o policial gravemente ferido com um tiro no pescoço e mais dois ocupantes do carro com ferimentos leves.

O policial identificado como soldado Alberti, foi encaminhado ao Hospital Cajuru em estado grave. O atirador foi localizado após um cerco na região de Piraquara, onde ele reside. Ele foi identificado e preso assim que chegou em sua casa num veículo de aplicativo. O policial segue internado e seus cunhados, que também foram atingidos, foram liberados. A namorada dele não sofreu ferimentos na ocorrência.