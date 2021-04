Ativa desde semana passada, a campanha “Amor em Essência” une 1255 varejistas, prestadores de serviços, shoppings e associações representativas de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral Paranaense. O movimento é inédito, segundo seus organizadores, e representa a união mesmo de empresas que disputam um mesmo mercado. A ação promocional é realizada pela Associação Comercial do Paraná.

O objetivo da iniciativa é impulsionar as vendas durante duas importantes datas para o comércio nacional: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Curitiba deu uma mãozinha para a ação. O novo decreto de bandeira laranja, válido por 14 dias, libera o comércio de rua e as atividades comerciais como um todo no domingo do Dia das Mães.

+ Leia mais: Após semanas em queda, casos ativos de coronavírus voltam a subir em Curitiba

Com recorde de adesões, a campanha, com duração de 65 dias, conta com a participação de 10 entidades parceiras, 06 shopping centers da capital paranaense, além de milhares de lojistas e prestadores de serviços de segmentos diversos.

Neste ano, como forma de apoiar os empresários durante o difícil período de pandemia, os kits da promoção foram distribuídos de forma gratuita para associados da ACP e entidades parceiras. “Tomamos esta decisão visando o fortalecimento do comércio local após um ano de 2020 bastante difícil”, afirma o presidente da ACP, Camilo Turmina. “Sabemos que a recuperação da economia será lenta este ano e por isso disponibilizamos a adesão gratuita à campanha. Temos certeza que esta ação contribuirá em muito para a retomada das vendas de nossos associados”.

Todos ganham

Entre os dias 16/04 e 20/06, consumidores das áreas de abrangência poderão comprar produtos e serviços nos estabelecimentos e empresas participantes e concorrerem a R$ 100 mil em prêmios. Entre eles: um Renault Kwid 2021, duas motos Honda Biz 110I e 10 vales-compras de R$ 1.000 cada.

+ Veja também: Curitiba vai desativar 20 pontos de vacinação a partir desta quinta-feira

O sorteio acontece em 15/07. “O consumidor receberá um cupom a cada R$ 50,00 em compras e poderá reconhecer as lojas participantes através dos materiais de divulgação. Entre eles: tarjas nas vitrines, cartazes e identificação de empresa associada à ACP. A ação é uma grande oportunidade não só de contribuir com o comércio local, mas também do empresário oferecer prêmios a seus clientes e fortalecer este relacionamento tão importante”, explica Eduardo Kloc, publicitário e coordenador da equipe de Marketing da ACP.

A lista completa de empresas e prestadores de serviços participantes poderá ser acessada na página oficial da ação. Mais informações poderão ser obtidas através dos contatos: campanha@acp.org.br ou whatsapp (41) 99244-9016.