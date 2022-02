Agentes do Grupo de Pronto-Emprego Operacional (GPEO) da Guarda Municipal tiveram uma tarde movimentada na última segunda-feira (07), após atenderem a duas ocorrências diferentes de furto de correntes de pescoço em menos de cinco minutos.

A equipe estava em patrulhamento nas proximidades da Praça Carlos Gomes, no Centro, quando foi informada por rádio que dois homens de bicicleta haviam furtado uma corrente do pescoço de uma senhora com deficiência física na região.

Ao chegar no local, os guardas avistaram os suspeitos, com idades de 21 e 28 anos, colocando a bicicleta em um carro e fugindo em direção à Praça Rui Barbosa.

Os agentes iniciaram a perseguição, e pediram apoio a outra equipe nas proximidades, que conseguiu interceptar o veículo no cruzamento da Praça Rui Barbosa com a Rua Desembargador Westphalen. Os suspeitos foram presos.

Outra situação de furto

Enquanto a equipe estava se dirigindo ao local onde o veículo havia sido interceptado, os guardas do GPEO avistaram outros dois homens correndo em direção à Praça Carlos Gomes, e foram informados por pedestres que os indivíduos haviam acabado de furtar uma corrente de pescoço de uma senhora na Rua José Loureiro.

Após perseguir os novos suspeitos, os guardas conseguiram abordar um deles, enquanto o outro conseguiu escapar. O jovem, de 20 anos, não estava com a corrente, mas a vítima identificou-o como sendo um dos responsáveis pelo furto.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para as medidas cabíveis.

O jovem de 21 anos já tem passagens pela polícia pelos crimes de porte de drogas, roubo e furto, e estava fora da prisão desde novembro do ano passado. O parceiro de 28 anos estava usando uma tornozeleira eletrônica, e também já tinha passagens pelos crimes de porte de drogas e roubo.

Já o jovem de 20 anos responsável pelo segundo crime já tinha passagens pelos crimes de tráfico, vias de fato, porte de drogas, furto, roubo, e violência contra a mulher.