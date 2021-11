A capital paranaense já está em clima de Natal: além da intensa programação gratuita da prefeitura de Curitiba, que celebra o retorno das festividades após um 2020 de isolamento, os shoppings da cidade também planejaram diversas atividades. Iluminações monumentais, mega árvores de Natal, ações para crianças e campanhas solidárias integram as ações.

Também está de volta, com o devido distanciamento e uso de máscaras, a tradicional foto das crianças e das famílias com o Papai Noel; todos os shoppings contam com o bom velhinho e outros espaços instagramáveis para fotos e lembranças.

Veja um roteiro com as principais atrações nos shoppings. Confira:

Natal com Mickey no Pátio Batel

Natal com Mickey no Pátio Batel . Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa Pátio Batel.

Desde o começo de novembro, o Pátio Batel realiza o Natal Disney com Mickey e Amigos: o personagem Mickey Mouse, de sete metros de altura, recepciona os visitantes junto de uma árvore de 20 metros e decoração temática em todos os pisos do shopping e na fachada. A cada 30 minutos, das 10h às 22 horas, período de funcionamento do espaço, também acontece um show sincronizado de luzes na árvore de Natal principal, com trilhas sonoras da Disney.

O Papai Noel também está à disposição para fotos com as crianças e famílias em um trono especial no piso L3, em frente à loja Centauro. Há ainda dois ambientes para fotos nas redes sociais, que seguem a temática.

No piso L1, em frente à loja Tiffany, haverá de sextas a domingos, das 12h às 14h e das 18h às 20h, apresentação de piano com trilhas sonoras icônicas da Disney (no dia 24, haverá somente a primeira apresentação).

O Pátio Batel funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 11h às 22h.

Moinho do Papai Noel no Palladium

Moinho do Papai Noel no Palladium. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa Shopping Palladium.

O shopping escolheu como referência os shoppings da Europa para a sua decoração externa, e trouxe para a fachada e para um túnel de luz (na entrada da avenida Presidente Kennedy) mais de 250 mil lâmpadas de LED, o que promete encantar os visitantes. Outros espaços do Palladium, como o pergolado gourmet, também estará iluminado com cascatas e pingentes de luz.

O local conta ainda com o “Moinho de Vento”, criado pela artista plástica Cecília Dale: no espaço, o Papai Noel cria as renas para o Natal, e as renas mães cuidam dos filhotes.

O bom velhinho também estará presente no shopping para fotos, mas, no Palladium, ele ficará em um cubo de vidro para manter o devido distanciamento. Quem quiser levar o mimo impresso pode pegar a foto na hora (R$ 15 com moldura de Natal). Há ainda um carrossel à disposição das crianças em funcionamento durante todo o horário do shopping (que custa R$ 10 para quatro voltas).

O Palladium funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 23h. Sábados das 10h às 22h e domingos das 11h às 22h.

Fábrica de brinquedos no Estação

Divulgação/Assessoria de Imprensa Shopping Estação. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa Shopping Estação.

No shopping, a decoração temática também foi pensada para agradar ao público infantil: uma Fantástica Fábrica de Brinquedos onde as crianças auxiliam o Papai Noel nessa produção. No circuito, há alavancas, engrenagens e botões que devem ser acionados para que se conclua o desafio. No final, os pequenos recebem até um certificado de ajudante do Papai Noel, que estará presente para fotos (distanciado por uma placa de acrílico transparente). Nos seguintes horários: segunda a quinta das 13h às 21h, sextas e sábados das 10h às 22h e domingos das 11h às 20h.

A conhecida fonte do Shopping Estação também ganhou iluminação natalina e todos os dias, a partir das 18 horas, a fachada é palco para um show de luzes e músicas natalinas.

Também estão abertas no shopping visitas voltadas para pessoas com espectro autista, para deficientes visuais e atendimento de intérprete de Libras – Língua Brasileira de Sinais. As informações estão detalhadas no site do Estação.

O Estação funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 11h às 20h.

Papai Noel e decoração no Crystal

O Shopping Crystal inaugurou a sua decoração especial e a chegada do Papai Noel no dia 6 de novembro, com uma oficina de cartas para as crianças. Além da ambientação natalina, o bom velhinho também estará disponível para fotos.

O Crystal funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos das 14h às 20h.

Piano interativo no ParkShoppingBarigüi

Piano interativo no ParkShoppingBarigüi . Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa PKB.

Quem lembra da cena icônica do ator Tom Hanks tocando piano no filme “Quero ser Grande”? Pois o mesmo modelo gigante e interativo para canções natalinas estará disponível para os clientes no Park Shopping Barigui, que inaugura as suas ações de Natal nesta sexta-feira (12), a partir das 10h. O Papai Noel também começa a atender os clientes todos os dias das 10h às 22h.

A decoração temática conta caixas de presentes em realidade aumentada e interação com personagens como o Papai Noel, renas e duendes. O shopping terá ainda uma árvore de Natal principal de 10 metros e túnel iluminado.

O ParkShoppingBarigüi também realiza outra ação fora de seu espaço, com a Árvore do PKB instalada no Parque Barigui, com 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED na cor verde. A atração será inaugurada na terça-feira (23). E, a partir do dia 26, várias atividades serão realizadas no parque em volta da árvore, como aulas de Yoga aos sábados e domingos, às 9h, pelo projeto Yoga no Parque, e aulas às 17 horas promovidas pela academia Cia Athletica.

O shopping funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h.

Vila do Papai Noel no Jardim das Américas

Vila do Papai Noel no Jardim das Américas. Foto: Vila do Papai Noel no Jardim das Américas

O espaço inaugurou a sua decoração com a chegada do Papai Noel na quinta-feira (11); neste ano, o tema “Vila do Papai Noel” traz um espaço lúdico com trenzinho, gangorra, gira-gira e outros brinquedos para as crianças se divertirem. Renas, flocos de neve e trenó também fazem parte do espaço.

Além disso, o Papai Noel também vai tirar fotos presenciais (separado por um acrílico); as imagens profissionais custam R$15 e as fotos são levadas na hora. Nos horários: 15h às 21h (11 a 30 de novembro), 13h às 21h (1 a 9 de dezembro), 12h às 22h (10 a 16 de dezembro), 11h às 22h (17 a 19 de dezembro), 10h às 22h (20 a 23 de dezembro) e das 10h às 18h no dia 24, véspera de Natal.

O Jardim das Américas inicia na quinta-feira, 18 de novembro, a campanha Árvore Solidária em parceria com o BPTran/PR: os presentes arrecadados vão atender cerca de 200 crianças que vivem em comunidades do entorno do shopping. Para apadrinhar uma criança, é só comparecer no shopping, escolher uma bolinha da árvore e preencher um cadastro no balcão, que fica ao lado.

O shopping funciona de segunda a sábado das das 10h às 22h e domingos das 14h às 20h.

Iluminação monumental no Curitiba

Iluminação monumental no Shopping Curitiba. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa Shopping Curitiba. | Divulgação/Shopping Curitiba

A tradicional fachada iluminada do Shopping Curitiba já vem funcionando desde o último dia 30 de outubro, com 30 mil microlâmpadas. Na parte interna do shopping, a decoração está repleta de detalhes nas tradicionais cores verde, vermelho e dourado, além de uma árvore de Natal na plataforma central de 11,5 metros de altura. Haverá também espaços instagramáveis, como túnel de luz e uma guirlanda gigante.

Neste ano, o Papai Noel também volta a estar pessoalmente no shopping, para as tradicionais fotografias com as crianças e famílias. Com uma pequena mudança: além do uso obrigatório de máscaras, ele e o público ficarão separados por uma divisória de plástico, mantendo assim o distanciamento social. Fotografia com o Papai Noel: segunda a sábado, das 13h às 21h; aos domingos, das 12h às 20h (intervalos das 16h30 às 17h30).

O Curitiba funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h.

Brinquedos motorizados no Jockey

Brinquedos motorizados no Jockey. Foto: Gian Galani/Divulgação.

O Jockey Plaza Shopping inaugura nesta sexta-feira (12) o seu Campanário de Natal, com brinquedos motorizados, espaços instagramáveis, árvore de Natal e presença do Papai Noel. A fachada da Av. Victor Ferreira do Amaral estará iluminada e, no jardim, uma grande árvore, com mais de 15 metros de altura, será acesa todos os dias ao anoitecer.

Entre as atrações, um carrossel de balanços giratórios estará disponível para crianças e adultos (no valor de R$ 5). Parte da renda arrecadada será direcionada para o ONG Equocavalaria, que atua há mais de 20 anos, gratuitamente, no tratamento de crianças com necessidades especiais, utilizando a estrutura da Cavalaria da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ainda dentro das ações sociais, Jockey fará a coleta de brinquedos novos, de valores a partir de R$15, para o Natal Itinerante da Cavalaria da Polícia Militar do Paraná, que acontece entre os dias 13 e 17 de dezembro, em comunidades carentes de toda a cidade. A expectativa é de atender 6 mil crianças.

O Papai Noel irá atender todas as crianças e famílias de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 13h às 21h. As crianças podem deixar cartinhas e levar para casa a tradicional foto com o Papai Noel, que é impressa na hora e custa R$ 15.

O Jockey Plaza funciona de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos, das 14h às 20h.

Natal dos ursos no Mueller

Natal dos ursos no Mueller. Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa Shopping Mueller.

Os simpáticos ursos Caramelo e Baunilha voltam para fazer a alegria dos visitantes que passam pelo Shopping Mueller. O espaço inaugurou a sua decoração e ações natalinas nesta sexta-feira (12). A passarela do shopping, um dos pontos mais instagramáveis do Natal, ficou ainda mais especial em 2021 e, além das luzes, ganhou cenografia especial para se transformar em uma Floresta Encantada.

Há cinco anos Caramelo passou a fazer parte da programação natalina do Mueller. Com o passar do tempo, ele ganhou uma companheira, a Baunilha. Juntos, o casal encanta as crianças com seu tamanho gigantesco: 2,5 m de altura. O Papai Noel também está de volta, desta vez com duas poltronas, separadas por uma barreira de proteção de vidro para receber as crianças com segurança, seguindo todos os protocolos sanitários.

O shopping tem ainda árvore de 7,5 m de altura no vão central e outra de 3,5 m na praça de alimentação, além de 16 árvores menores e guirlandas. Na parte externa, decoração com microlâmpadas.

A partir do dia 1.º de dezembro, o Mueller também abre um passeio de trem pela floresta, no piso L4.

O Mueller funciona de segunda a sexta-feira das 10 às 22h e aos domingos das 14h às 20h. O Papai Noel atenderá no horário de funcionamento do shopping, com exceção do dia 24/12 (das 10h às 16h). Os mascotes Caramelo e Baunilha recebem os visitantes para fotos e interação na Casa dos Ursos, no piso L4, de quinta a domingo, das 14h às 20h. O passeio de trem começa no dia 1.º de dezembro e vai até 3 de janeiro de 2022. De segunda a sábado, das 14h às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 20h.

