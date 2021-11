Muitas estreias nesta semana, no Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2021, para que curitibanos e turistas possam se emocionar e viver a cidade como nunca antes. Na programação, as aberturas da decoração na Rua XV de Novembro, dos circuitos natalinos de carro (drive-thru) no Parque Barigui e Passeio Público, das bicicletas que geram energia para a decoração da Praça Santos Andrade, do carrossel no Parque Tanguá e do auto de Natal no Passeio Público.

Natal na Rua XV de Novembro

Nesta segunda-feira (22), a partir das 19h, será inaugurada a decoração do primeiro calçadão de pedestres do Brasil. O Natal O Boticário na Rua XV de Novembro ocorre pela primeira vez na programação e terá mantos de luz cobrindo várias quadras da via de pedestres, mensagens de luz e caixas de presente gigantes ricamente decoradas, que irão proporcionar experiências sensoriais e olfativas.

Sobre o chafariz, entre a Alameda Dr. Muricy e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, a já tradicional Árvore da Vida de 11 metros e 5 mil vasinhos de sálvias, agora repleta de pacotes de presentes cenográficos e ladeada pelos postes republicanos transformados em “candelabros” graças a centenas de pontos de luz, além de laços. A atração não precisa de agendamento e poderá ser apreciada até 9 de janeiro.

Ainda na segunda-feira (22), às 19h30, a estreia da programação “Música no Memorial de Curitiba”, com a apresentação do grupo Big Belas Band no palco em frente à árvore de 10 metros do espaço cultural no Largo da Ordem (Centro Histórico). A atração não precisa de agendamento e irá ocorrer sábados, às 11h, e segundas, às 19h30, com diferentes grupos musicais até 20 de dezembro.

Caminho de Luz no Barigui tem início na terça!

Um dos grandes sucesso de 2020, o circuito natalino de carro (drive-thru) no Parque Barigui, estreia, na terça-feira (23), às 19h. O Caminho de Luz Copel Telecom vai começar no portal de acesso (com entrada pela BR-277) e seguirá por um circuito de 1,5 km, até a Rua Cândido Hartmann.

Durante o percurso, várias atrações poderão ser acompanhas de carro, como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria e Santo Presépio. O circuito ainda terá túneis de luz e duas árvores de Natal, como a enorme estrutura de 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz LED junto ao lago, que este ano tem patrocínio do ParkShoppingBarigüi.

Para fazer o circuito de carro, é preciso agendamento on-line. São três sessões diárias (19h, 20h e 21h), de terça a domingo, com capacidade para 330 carros por hora. A atração vai até 30 de dezembro.

Bikes e balão na quarta

Na quarta-feira (24), 18h30, começa outra atração inédita deste ano. Além da feira especial de Natal, a Praça Santos Andrade, no Centro, ganhará no dia o Natal Fonte de Energia Ebanx. Com decoração natalina inteligente, interativa e sustentável, a atração tem como destaques as luzes de LED das árvores de Natal e as projeções cenográficas do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que serão acesas com a energia gerada pelas pedaladas de bicicletas.

Serão seis sessões por dia de 30 minutos, de quarta a sábado, das 18h30 às 21h30, todas com agendamento. O Natal Fonte de Energia na Praça Santos Andrade vai até 23 de dezembro.

Além disso, como fortes ventos adiaram, neste domingo (21), a estreia do Voo de Balão Ademicon no Jardim Botânico, os passeios terão início também, na quarta-feira (24/11), a partir das 17h. Todos são com agendamento e, neste dia, serão 20 voos cativos (preso ao solo) com duração de cinco minutos.

Até quatro pessoas poderão subir no cesto juntas (com limite de peso de 360 quilos) e serão 20 voos cativos diários, às quartas e sextas-feiras, das 17h às 19h, e 30 voos diários, sábados e domingos, das 16h às 19h. A atração vai até 9 de janeiro.

A prática do balonismo ocorre em condições climáticas favoráveis tais como ausência de chuva e vento forte. Nos casos de intempéries, o voo cativo poderá ser cancelado.

Drive-thru no Passeio estreia na quinta

Outro sucesso do ano passado, o circuito natalino de carro do primeiro parque de Curitiba começa na quinta-feira (25), a partir das 20h. O Caminho de Luz integra o Natal Condor no Passeio Público e dará vida a passagens do nascimento de Jesus e a personagens amados do Natal.

Com cerca de 1,1 km de extensão, o espetáculo drive-thru terá entrada e saída pela Rua Luiz Leão, ao lado da Casa do Estudante Universitário do Paraná (CEU). Serão oito estações, com atrações como Coreto Digital, Estação do Papai Noel, Fantasia de Natal, Alameda Iluminada, Estação dos Anjos, Presépio e árvore de Natal.

Também de dentro do carro será possível apreciar outras atrações do Natal Condor no Passeio como a árvore de Natal de 15 metros com lâmpadas de LED e os contornos de luz dos portais, postes, lagos e na ponte pênsil que dá acesso à Ilha dos Poetas. O circuito drive-thru no Passeio precisa de agendamento, irá ocorrer de terça a sexta-feira, com duas sessões (20h e 21h) com 225 carros por hora, e vai até 30 de dezembro.

Sexta-feira com carrossel no Tanguá

Na sexta-feira (26), a partir das 14h, os tradicionais cavalinhos e as “xícaras malucas” do carrossel veneziano voltam a ser atrações do Natal de Curitiba, desta vez no Parque Tanguá (bairro Taboão). Nostálgica e inclusiva, a atração tem patrocínio da Rede de Supermercados Muffato.

O brinquedo tem compartimentos que lembram as “xícaras malucas” dos parques de diversão e, é claro, os cavalinhos, que vêm à memória de todo mundo quando se pensa em carrossel. Serão 34 cavalinhos e quatro xícaras malucas. O carrossel ficará aberto ao público até 9 de janeiro. Não é preciso agendamento para a atração e o carrossel veneziano terá acessibilidade para crianças e adultos com dificuldade de locomoção.

O carrossel estará aberto, de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h, e, aos sábados e domingos, das 14h às 21h, até 9 de janeiro.

Auto de Natal no sábado

Já no sábado (27), às 19h30, terão início as sessões de outra atração do Natal Condor no Passeio Público, que também não precisam de agendamento. O auto “Natal na Ilha das Ilusões” vai narrar, sempre sábados e domingos, o nascimento de Jesus tendo como palco uma das ilhotas existentes no local, a Ilha dos Poetas. Vinte e três atores vão dar vida a personagens bíblicos, como Nossa Senhora, São José, o Anjo Gabriel e os Três Reis Magos, e encantar crianças e adultos.

O público vai acompanhar as apresentações do outro lado do pequeno canal, no deck em frente à ilhota e à árvore de Natal de 15 metros repleta de pontos de luz. Serão duas sessões a cada dia (sábados e domingos), às 19h30 e 20h30, até 30 de dezembro.

Atrações de segunda-feira (22) do Natal de Curitiba:

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Santos Andrade (Praça Santos Andrade, s/n, Centro)

15h – Auto Nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo na Rua da Cidadania da Matriz (Praça Rui Barbosa, s/n, Centro)

19h – Inauguração da decoração do Natal O Boticário na Rua XV de Novembro (Rua XV de Novembro, s/n, Centro)

19h30 – Música no Memorial de Curitiba com o grupo Big Belas Band (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, Largo da Ordem)

Programação e inscrições

Para conferir a programação completa deste ano e fazer sua inscrição para as atrações de Natal que precisam de agendamento prévio, clique aqui e acesse o site do Natal de Curitiba.



