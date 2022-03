Os paranaenses poderão ser liberados do uso de máscaras em locais fechados já na semana que vem, a depender da análise da Secretaria de Saúde após a desobrigação destes itens ao ar livre, decretada pelo governo no último dia 16 de março.

A afirmação foi dada nesta terça-feira (22) pelo governador Ratinho Junior (PSD), em coletiva de imprensa no Palácio Iguaçu. De acordo com Ratinho, os bons números do estado referentes aos infectados pela covid-19 – se fosse para considerar os últimos cinco dias desde a liberação em ambientes abertos – já credenciam o Paraná a abolir o uso de máscaras em ambientes fechados.

“Não houve alteração de infectados neste período de cinco dias [em que as máscaras foram liberadas ao ar livre]. A Secretaria de Saúde sempre trabalha com prazo de dez, doze dias para ver a questão da curva de infectados. Pelo que tem sido monitorado, não há aumento [de mortes e infectados]. Isso é um bom sinal para que, já na semana que vem, se a secretaria entender e os números continuarem em declínio, a gente possa anunciar a liberação total das máscaras”, disse o governador.

No Paraná, mais de 88% da população está com a cobertura vacinal completa e cerca de 3,9 milhões de pessoas receberam a dose de reforço.