O peso do material que deslizou para a pista na altura do quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, pode fazer com que a pista ceda por completo. A afirmação é da Defesa Civil do Paraná que, junto com outros órgãos, trabalha no resgate em veículos que ficaram soterrados na lama. Até a manhã desta quarta-feira já tinham sido confirmadas duas mortes e seis pessoas resgatadas com ferimentos.

O local está muito instável, ainda mais porque a chuva não para. “A terra tem um peso muito grande em cima da pista, e uma pista que está sobre uma região suspensa, correndo o risco, inclusive, de desabar. É um cenário muito complexo de ser trabalhado”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil do Paraná Fernando Shunig, em entrevista ao G1 Paraná.

São 54 bombeiros militares trabalhando nas duas frentes há mais de 18 horas ininterruptamente. A rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do tráfego.

Pessoas desaparecidas

Familiares e amigos de pessoas que eventualmente possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.

