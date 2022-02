O derramamento de ácido sulfúrico após o tombamento de uma carreta na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, deixou autoridades ambientais em alerta. A Defesa Civil de Garuva, em Santa Catarina, localizada na divisa com Guaratuba, recomendou que os moradores da região evitem qualquer contato ou consumo da água do rio São João. Veja aqui o vídeo gravado por outro caminhoneiro instantes após o acidente.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Saneamento Ambiental estão no local e pra realizar a coleta de água do rio para verificação. No local do acidente existe um córrego, que em 20 metros leva para o Rio da Santa e desemboca no Rio São João. Segundo a prefeitura de Garuva, esse rio não é utilizado para o abastecimento de água dos moradores, mas estava liberado para banho. O risco é que ácido sulfúrico, um produto extremamente perigoso, esteja na água.

O acidente na BR-376

Uma carreta que carregava ácido sulfúrico tombou na BR-376, na região de Guaratuba, litoral do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa morreu no acidente.

De acordo com a PRF o acidente aconteceu próximo das 8h no quilômetro 668 da rodovia, no sentido Garuva, em Santa Catarina. Com o tombamento da carreta carregada de ácido sulfúrico pode ter ocorrido vazamento, o que ainda não foi confirmado pelas equipes no local. O trecho é muito perigoso e já foi palco para graves acidentes.