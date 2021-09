A chegada de uma frente fria já começou a alterar o tempo em Curitiba e na Região Metropolitana, e a Defesa Civil já alertou a população com mensagens de texto sobre a possibilidade de chuva mais intensa com raios e vendaval ao longo desta terça-feira (14). A previsão do Simepar já apontava para mudanças com queda de temperatura.

A orientação da Defesa Civil é para que a população evite sair de casa em momentos de chuva mais intensa. Se a pessoa já estiver na rua, deve evitar se abrigar embaixo de árvores e de estruturas metálicas, estando a pé ou de carro. Debaixo de chuva, o motorista deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

Em caso de pontos de inundação, a Defesa Civil deve ser comunicada imediatamente pelo telefone 199. Documentos e objetos de valor devem ser guardados em um saco fechado e em local protegido, o mais longe possível do chão e de lugares que possam ser invadidos pela água.

Os aparelhos elétricos devem ser desconectados das tomadas para evitar curtos-circuitos. Também deve-se evitar contato com cabos ou redes elétricas caídas: neste caso, a orientação é avisar a Defesa Civil.

A pessoa que precisar comunicar a Prefeitura sobre estragos provocados pela chuva deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão, pelo site (www.central156.org.br) ou pelo aplicativo do serviço. O atendimento é feito por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 (alagamentos) e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão, que registra as solicitações para retiradas de árvore) e pelo 153 (Centro de Operações da Guarda Municipal – fornecimento de lona).

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – resgate) e pela Copel (falta de luz).

