Curitiba recebeu nas últimas horas pancadas de chuvas com granizos em várias regiões da cidade. Nesta quarta-feira (23), segundo a Defesa Civil da capital, 22 solicitações de atendimento foram feitas. A precipitação foi de 34,8 mm de chuva, registrada na estação pluviométrica da Defesa, no bairro Batel. As rajadas de vento foram de 27,7 km/h, registradas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com a Defesa, os bairros mais afetados com a queda de granizo foram Tatuquara, Campo de Santana, CIC, Novo Mundo, Boqueirão, Boa Vista, Barreirinha, Pilarzinho, Centro, Santa Cândida, Santa Felicidade, Bacacheri e Tingui. Os registros foram feitos até as 17h30.

+ Leia mais: Linhas de ônibus terão reforço com o jogo do Brasil na Copa nesta quinta-feira

Não há registro de feridos, desabrigados e nem desalojados.

Ocorrências

Queda de árvore:

R: Adolpho Bertoldi, n° 461 – Campo do Santana; Evaristo da Veiga, n° 1035 – Boqueirão; Rua Theodoro Makiolka n° 3359 – Barreirinha; Rua das Carmelitas, n° 1384 – Boqueirão; Rua Vista Verde, n° 85 – Pilarzinho; Rua Macapá, n° 578 – Tingui; Rua Nicarágua, n° 1616 – Bacacheri Maria Luzardi Bertoldi, n° 1475 – Campo de Santana;

Fornecimento de Lona*

Rua José Vale, n° 1282 – Santa Felicidade; Rua Eduardo Kalinowski, n° 160 – Boa Vista; Rua Avelino de almeida Cardoso, n° 317 – Santa Cândida; Rua Evaldo Wenler, n° 423 – Boa Vista; Travessa da Luz, n° 19 – Boa Vista; Rua Marciliano Ferreira dos Santos, n° 188 – Boa Vista; Rua Hanskelsen, n° 4 – Santa Cândida; Rua Jose Valle, n° 1282 = Santa Felicidade; Rua Cel Joaquim Ignácio Taborda, n° 893 – Bigorrilho; Rua Avelino Almeida Cardoso, n° 317 – Santa Cândida; Rua Dona Nenê, n° 6 – Atuba; Rua Casemiro Poroczki, n260 – Santa Cândida; Rua Nossa Senhora do Rocio, n ° 208 – Santa Cândida; Rua José Taborda de Camargo, n ° 1500 – Atuba;

Prevenção

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) alerta que a quarta-feira permanece chuvosa e, juntamente com as Administrações Regionais, está em constante monitoramento para as possíveis ocorrências.

Os canais de atendimento as emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).