A Defesa Civil de Curitiba emitiu na tarde desta segunda-feira (17) um alerta para a ocorrência de chuvas em grande volume, com possibilidade de temporais. Embora o céu esteja preto e até chovendo em bairros mais ao norte de Curitiba, como Bacacheri, Bairro Alto, Boa Vista, na região do Centro, Rebouças e até parte do Água Verde, o sol ainda predomina entre nuvens.

A previsão da Defesa Civil é que chova até 50mm apenas nesta segunda, com rajadas de ventos que podem alcançar até 60 km/h, com risco de quedas de árvores e alagamentos em vários pontos da cidade.

Foto: colaboração.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o estado, especialmente a faixa Central e Leste do Paraná, está sob alerta amarelo, que indica perigo potencial para as chuvas. No último sábado, Curitiba estava sob alerta laranja e a tempestade que saiu na capital causou vários estragos em diversos bairros.

A recomendação da Defesa Civil e do Inmet é que em caso de rajadas de vento, é perigoso se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda de galhos e também descargas elétricas. Também pede-se cuidados ao uso de aparelhos eletrônicos, que não devem estar ligados à tomadas durante a tempestade.

Qualquer pedido de ajuda recomenda-se ligar na Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).

As chuvas em bom volume têm causado estragos na região, mas também contribuído para encher os reservatórios de água no Sistema de Abastecimento Integrado da Sanepar. Com isso, o rodízio de água foi flexibilizado em Curitiba e pode até ser suspenso caso o volume médio total supere os 80%.