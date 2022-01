A Defesa Civil do Paraná emitiu alerta vermelho, de alta severidade, para a região do litoral paranaense nesta quinta-feira (06). Segundo o aviso, há risco de alagamentos em Paranaguá e municípios vizinhos, incluindo Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina e a Ilha do Superagui.

As fortes chuvas que atingiram a região do Litoral na noite de quarta-feira (05) provocou alagamentos em vários municípios, assim como queda de galhos de árvores e interrupção do fornecimento de energia em alguns bairros.

LEIA TAMBÉM:

>> Chuvas rompem tubulações e litoral fica sem água nesta quinta-feira

>> Garagem de condomínio de Curitiba tem mais de 30 carros alagados após temporal

O Litoral registrou acumulados acima dos 100 milímetros (mm), conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Os municípios de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba somaram 127 atendimentos do Corpo de Bombeiros por causa dos alagamentos. Apenas em Matinhos, foram 117 atendimentos a pessoas que estavam em residências afetadas pela subida das águas e 11 tiveram que deixar suas casas e aguardam para retornar.

Em Paranaguá, quatro pessoas foram retiradas das residências preventivamente por conta da queda do telhado de um barracão abandonado. Nesta quinta, as equipes de engenharia da prefeitura retornam ao local para nova avaliação de risco.

Web Stories