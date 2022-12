A Defesa Civil do Paraná informou que já tem previsão para liberar os ambos sentidos da BR-376, que foi totalmente bloqueada após um grande deslizamento de terra na altura do km 669 na última segunda-feira (28). A decisão foi tomada durante reunião nesta sexta-feira (02) com o prefeito de Guaratuba Roberto Justus, mais representantes da Defesa Civil, Polícia Militar do Paraná e Casa Civil do Governo do Paraná e Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil não falou em uma data específica, mas disse que a rodovia será liberada nos próximos dias.

Durante a reunião, ficou decidido que a travessia de caminhões pesados (mais de três eixos e/ou superiores a 14 metros) volta a ocorrer somente após as 22 horas – eles deverão esperar no Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Coroados. Com o bloqueio na BR-376, a fila dos acessos da travessia de Ferry Boat na baía de Guaratuba aumentou consideravelmente.

Com a liberação da rodovia que liga Curitiba à Santa Catarina, fluxo de veículos que aguardam pela balsa no Centro de Guaratuba deve diminuir. A Polícia Rodoviária Estadual informou que os caminhões que ainda se encontram parados no centro da cidade são um residual de quinta-feira e que devem ser escoados na noite desta sexta-feira, normalizando a situação do trânsito.