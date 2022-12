Os advogados que defendem Flávia Soares de Oliveira, investigadora de polícia há 15 anos e que foi detida acusada de furtar seis pães de mel que estavam na delegacia questionam a forma com a qual a cliente foi tratada neste caso, alegando medida excessiva e desproporcional.

De acordo com uma nota assinada pelos advogados João Leopoldo Siqueira e Ryan Antunes de Sá, Flávia não incorreu na prática de crime de furto, capitulado no artigo 155 do Código Penal, em decorrência de alegada subtração de seis pães de mel com valor estimado em R$ 30,00 pertencentes à duas colegas policiais.

“Para àqueles que não sabem, Flávia Soares de Oliveira é investigadora de polícia há quinze anos, e durante todo esse tempo, vem prestando relevantes serviços à Polícia Civil do Paraná; foi aprovada em primeiro lugar quando prestou concurso, não possui qualquer tipo de apontamento em sua ficha funcional, sem nunca ter tido absolutamente nenhum fato que desabone sua conduta nestes anos em que desempenha função pública”, relata uma parte da nota divulgada para a imprensa nesta terça-feira (27).

Ainda na explicação dos advogados, o caso deveria ter sido resolvido no ambiente em que ocorreu o fato, e não expor a investigadora na Central de Flagrantes. “Por vezes, aquilo que é óbvio precisa ser dito: A rusga decorrente do fato de Flávia ter pego, por engano, os chocolates pertencentes à suas colegas de trabalho, poderia e deveria ter sido resolvida no ambiente laboral. A condução de Flávia à Central de Flagrantes de Curitiba e a lavratura de auto de prisão em flagrante pelos fatos em questão é uma total excrescência”, diz a nota.

Flávia, após ser ouvida da delegacia, pagou fiança de R$ 300, valor dez vezes maior que o preço dos doces. As guloseimas faziam parte dos kits natalinos distribuídos aos policiais.

Relembre o caso

Os kits foram distribuídos aos policiais para o Natal, e alguns agentes notaram a falta de um kit com três chocolates em suas sacolas. Diante do fato, entraram em contato com a empresa responsável pela entrega dos presentes, que informou não ter nenhum registro sobre um eventual extravio dos chocolates.

Após uma investigação dentro da própria unidade, que fica no sede principal do Departamento de Polícia Civil, no bairro Rebouças, os chocolates desaparecidos foram encontrados dentro da sacola da policial que estava em seu primeiro dia de trabalho. Ela foi detida em flagrante pelas próprias colegas e posteriormente encaminhada para a delegacia.

Em nota, a Polícia Civil do Paraná informou que a servidora foi autuada em flagrante pelo crime de furto e responderá criminal e administrativamente pelos fatos.

Veja que incrível!