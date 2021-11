No dia 02 de dezembro o Park Shopping Boulevard abre as portas para o público. O empreendimento está em uma via de acesso fácil para os maiores municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Localizado no bairro Xaxim, o shopping fica na Linha Verde, por onde passam 74 mil veículos e 132 linhas de ônibus, com 150 mil passageiros todos os dias (dados da URBS).

A inauguração foi adiada diversas vezes por “n” motivos (o mais forte a pandemia). A última estava programada para esta quinta-feira, dia 11 de novembro. No entanto, agora, garantem os administradores, o dia 2 de dezembro é definitivo.

Com design inovador, o mais novo shopping center de Curitiba é composto por um piso único, que facilita a circulação das pessoas. Com corredores largos e uma estrutura moderna, o público tem a sensação de caminhar por um grande boulevard para fazer suas compras e passear com tranquilidade.

Ao todo, o Park Shopping Boulevard tem capacidade para 230 lojas e 1.500 vagas de estacionamento. Dentre as operações, destacam-se a loja âncora Pernambucanas, a maior franquia de academias do Paraná, PH.D Sports e os estabelecimentos exclusivos, como Dcor & Gift, Help Kids, Gringa Motos, M1 Motors e muito mais.

A praça de alimentação é uma das grandes atrações do empreendimento. O espaço conta com o maior número de operações gastronômicas dentre os shoppings centers de Curitiba. São mais de 50 opções, entre restaurantes, fast food e quiosques. A diversidade é um ponto forte, com alternativas de culinária de diversos países, desde franquias mundialmente conhecidas como KFC, até marcas regionais, como a loja de vinhos Fine Wine, a casa de massas artesanais Volta ao Mundo e a Padaria Cecília.

Já o cinema será operado pela rede Cinépolis, responsável também pelos cinemas dos shoppings Pátio Batel e Jockey Plaza. A unidade no novo shopping curitibano terá sete salas, mas ainda não há programação divulgada, nem data para início do seu funcionamento.

O shopping é sustentável e utiliza equipamentos com baixo consumo de eletricidade, além de reuso de água da chuva e pontos de iluminação natural. O local também conta com um espaço kids, área de eventos e é um estabelecimento petfriendly. Para mais informações acompanhe as publicações do shopping no Instagram e no Facebook em @parkshoppingblvd ou pelo site www.parkboulevard.com.br.

Serviço

Park Shopping Boulevard

Abertura: 02 de dezembro

Horário de funcionamento: Segunda a sábado: 11h às 23h / Domingo: 14h às 20h

Praça de Alimentação (domingo): 12h às 22h

Telefone de contato: (41) 3521-0103.