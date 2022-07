Deixe seu pet saudável e cheiroso por mais tempo com a parceria Vet Clean/ Confraria041

Quem é membro da Confraria041 já deu um trato no carango, forrou o bucho com o melhor churrasco de Curitiba e está prontinho para curtir uma praia. Agora que toda a família já recebeu essa atenção, chegou a vez de cuidarmos com carinho dos nossos amados pets. Por isso apresentamos o mais novo parceiro da Confraria em Dobro: a Vet Clean Clínica Veterinária e Pet Shop.

Localizada na melhor região do bairro Cajuru, em Curitiba, a Vet Clean presta um relevante serviço pra comunidade e agora vai oferecer aos confrades o benefício pague 1 leve 2. Quem fizer parte da Confraria041 e resgatar o seu cupom no painel de usuário pode agendar um banho para seu gato ou cachorro + avaliação dental e ganhar outro para ser utilizado até dia 1° de outubro.

Após realizar o serviço na Vet Clean, o confrade recebe do parceiro um cupom para realizar o novo serviço de banho e avaliação dental (avaliação para doença periodontal, acúmulo de tártaro, gengivite, halitose) oportunamente. São dois serviços pelo preço de um. Isso é Confraria em Dobro, isso é Confraria041. Só com a economia com este parceiro você economiza o equivalente a quase seis meses de mensalidade da Confraria041.

Pesquisa realizada no Reino Unido pelo National Pet Month aponta que os donos de bichinhos de estimação se sentem mais alegres ao terem contato com o seus pets diariamente. De acordo com o estudo, 94% dos entrevistados concordam que seus animais trouxeram impacto positivo para a saúde da família. Por isso, nada melhor do que um pet saudável e cheiroso para alegrar a casa

História da Vet Clean

Inaugurada em 2009, a Vet Clean fica na Rua Miguel Caluf, 1993 e presta serviços de banho e tosa de gatos e cachorros, consultas, exames de imagem (raio x e ultrassom), consulta com especialistas em dermatologia veterinária, cirurgia geral e limpeza de tártaro.

Depois da grande reforma ocorrida em 2018, quando deixou de ser apenas um pet shop, hoje a Vet Clean possui uma equipe de dez pessoas, entre recepcionista, tosadores, banhistas, veterinária, anestesista, especialistas veterinários e estagiários.

