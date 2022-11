A Delegacia em São José dos Pinhais, na região Metropolitana de Curitiba, está com novo endereço. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que, agora, A Delegacia Cidadã da Polícia Civil está localizada na Rua Argemiro Lemos Baptista, no bairro Cidade Jardim.

Segundo a PCPR, a mudança de local oferece melhor infraestrutura de atendimento. Por ser maior e mais moderna, oferece conforto e segurança aos cidadãos que precisam ir até a delegacia.

O delegado-chefe da Delegacia de São José dos Pinhais, Fábio Machado, afirma que a mudança para o novo local irá proporcionar melhorias. “O conforto do efetivo e também da população, que é importante, vai ficar muito melhor”, disse.

Ainda conforme o delegado, a população irá contar com um atendimento humanizado e moderno, que garantirá agilidade e eficiência em todo o processo.