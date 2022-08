Com a popularização de dispositivos móveis e da internet, os brasileiros têm optado por resolver pendências do dia a dia de forma remota. Um levantamento feito pela IPM Sistemas, especializada no desenvolvimento de tecnologia nativa web para gestão pública, mostrou que, no Paraná, houve aumento de 87% no acesso de serviços municipais via site ou aplicativos de celular – solicitações de guias de pagamento, pedidos de alvarás, licenças, etc.

No primeiro semestre do ano passado, a empresa registrou 10 milhões de interações, enquanto que, no mesmo período de 2022, foram 18,7 milhões.

Para oferecer serviços via Internet, as prefeituras precisam de infraestrutura adequada. Na mesma linha, trabalham as câmaras de vereadores que buscam agilidade e transparência. Exemplo disso são as câmaras de Castro, Enéas Marques e Guaíra, as prefeituras de Guaraniaçu, Marmeleiro, Paranavaí e Santo Antônio da Platina, além da prefeitura e da câmara de Rio Branco do Sul e da prefeitura, da câmara e do fundo de assistência e previdência de Fernandes Pinheiro.

Todas essas entidades paranaenses assinaram, neste primeiro semestre de 2022, contrato com a IPM para migrarem a sua gestão para nuvem (cloud computing). A tecnologia permite que qualquer pessoa acesse serviços sem precisar se deslocar até o posto de atendimento do município.

“Precisamos acompanhar os avanços tecnológicos para qualificar a prestação de serviços públicos. Além disso, a tecnologia traz maior eficiência e transparência”, diz o Secretário de Gestão da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, Joubert Alves Brito. Outra vantagem, acrescenta Sedi Zanella, gerente de Relações Institucionais da IPM, é a redução de gastos com correio, impressão em papel e equipamentos caros. “Com a informação na nuvem, conseguimos ampliar o acesso às informações e também gerenciar melhor os recursos públicos”.