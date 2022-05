A reclamação é geral e tem esgotado com a paciência de muita gente que utiliza o WhatsApp Web para trabalhar, principalmente agora em tempos de home office. A demora para a inicialização da plataforma tem gerado memes e muitas reclamações dos usuários. Mas o que tem causado essa demora no WhatsApp Web?

O problema começou desde quando o aplicativo de mensagens começou a permitir o acesso às mensagens mesmo com o celular offline. As últimas atualizações não agradaram e deixaram o serviço lento, demorado e com mensagens com horários invertidos e mensagens perdidas.

Cobrado pelos transtornos, o WhatsApp afirmou que está trabalhando em melhorias para que a utilização do WhatsApp Web volte ao normal em todos os dispositivos vinculados.

Whatsapp web demora pra conectar

Veja memes dos usuários que não aguentam mais a demora para o WhatsApp Web baixar as mensagens:

se tornou desumano usar whatsapp web.. PQP!!!!!!!!!!!!!! 20 MINUTOS BICHO pic.twitter.com/KQz4kkKKep — priscilla ~ (@likeapri__) May 5, 2022

Quem inventou de fazer isso com o WhatsApp web? pic.twitter.com/WiQCnolb5j — 0% zem (@dsousa_ro) May 4, 2022

Whatsapp web consegue ser mais lento do que paciente em resistência na terapia — campos f. (@caffeinefields) May 9, 2022

já foi decretada a prisão perpétua de quem deixou o whatsapp web tão lento assim? — A. (@andremsouzaa) May 11, 2022

Mais lento que o Internet Explorer só o WhatsApp Web



Pensa em um bagulho demorado pra abrir — Caião (@caiocsterner) May 11, 2022

sdd quando o whatsapp web nao era mais lento que meu notebook — brubbst (@brubbst) May 10, 2022

Olha, hoje eu tô mais lento que Whatsapp web, seja paciente cmg pic.twitter.com/SZPryBMHPj — Bitchfork (ex-Motopapi🏍️era) (@doardomar) May 10, 2022

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Daniel pede para Guilherme reassumir a clínica Pantanal Jove questiona a história de Muda Destaque da semana Tudo o que você precisa saber da 2ª temporada de Irmandade