A campanha de vacinação contra a covid-19 em Curitiba conta com o reforço de mais uma categoria. Quem também está ajudando a vacinar a população da capital são os profissionais de odontologia da Rede Municipal de Saúde. Com a equipe de enfermagem, cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal participam da organização e do atendimento da população e também da aplicação de vacinas.

Foram treinados para a tarefa, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 250 profissionais da área da saúde bucal, entre os quais 180 cirurgiões dentistas que estão aptos para aplicarem vacina.

“Como o atendimento da saúde bucal hoje está concentrado nas emergências, profissionais da odontologia estão trabalhando em outras frentes de combate à pandemia, e agora também no apoio à vacinação”, destaca Viviane Gubert, coordenadora de Saúde Bucal da SMSC.

Com esse apoio, de acordo com a prefeitura, parte enfermagem que estava na vacinação foi reforçar o atendimento em Unidades de Saúde e UPAs, em funções que não poderiam ser desempenhadas pela odontologia.

“É muito importante essa dobradinha profissional entre odontologia e enfermagem, assim conseguimos reforçar equipes em todos os locais e garantir uma vacinação acelerada”, diz Valquirea Cordeiro, enfermeira da coordenação do “Pavilhão da Cura”.

E para quem recebe a vacina, não importa se ela é aplicada por dentista ou por alguém da enfermagem. A imunização é o que mais conta, relata uma moradora da cidade, ao receber sua dose. “Não sei qual tipo de profissional aplicou minha vacina, mas certamente é alguém que sabe muito bem o que está fazendo e da responsabilidade que tem”, afirmou Marlei Ribas Toledo, ao ser imunizada em Curitiba.